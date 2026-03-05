分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

▲大陸財政部在公佈的今年軍費預算為1兆9095元人民幣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸2026年度國防預算編列1.90兆元人民幣，同比增長略降至7.0%。針對預算增速放緩與投向調整，大陸軍事專家宋忠平今（5）日接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這反映出解放軍已從規模擴張轉向「質量增效」。他強調，軍費增幅緩增7%並非反映財政拮据，而是軍事體制改革後「優化」成果，也是之前一些弊端改革，把錢花在刀刃上。隨著解放軍2027建軍百年目標臨近，訓練方針已轉向「用兵千日」的實戰化模式，未來AI科技強軍視為「十五五」的核心重點。

大陸財政部在今5日公佈的政府預算草案報告中披露今年軍費預算為1兆9095.61元人民幣，增長7%，增速降至2022年以來最低。這是自2022年以來，大陸軍費預算增幅連續五年都在7%左右。

宋忠平分析指出，今年軍費增幅微降7.0%，是軍隊適度調整預算的重要體現，其核心關鍵在於「優化」。「最近解放軍在進行大刀闊斧的軍事體制改革，把一些以前弊端鏟除，不合理的問題砍掉，腐敗的問題砍掉，通過這種方式節約經費。」

▲2016-2026年大陸國防預算增幅 ，連續11年「個位數」增長 。「AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核」

宋忠平表示，「把錢花在刀刃上，看似錢增加的不多，重點擺向戰鬥力生成比較快部隊進行配比，效率會高很多，優化之前軍費使用，至關重要。」

「同時採用聯勤保障，各個軍兵種的劃分更加清晰，也讓更多的錢能夠綜合使用」宋忠平進一步解釋，這樣形成四兩撥千斤的效力，就是過去是「各自補給」，現在通過各種方式進行綜合保障，能夠節省大量的軍事預算，節省了大量過去各自補給所造成的浪費。

針對預算優先順序？，宋忠平認為，解放軍已基本完成軍事體制改革，目前預算分配已進入合理配比階段。他指出，只有在部隊存在「短板」時才會優先考慮特定單位，當前機制已趨健全，軍費已做到平衡配比，這正是改革預期的目標，即透過積累經驗優化戰鬥力生成模式，而非盲目投入單一部隊。

面對世界詭譎局勢，美以伊戰爭，美、日等國大幅提升防衛預算等挑戰，宋忠平首先強調，「解放軍事以自衛作爲核心軍事戰略，來維護國家的安全，並不像美國是『全球軍事戰略』，我們也沒有想威脅其他任何國家和地區，我們要維護的就是國家的主權、安全、發展利益，這三點都是核心利益。」

「作爲解放軍，必須要強化自身的作戰能力，無論是常規能力或核能力，由於我們有一定數量的核武器，心裡更加踏實。」宋忠平直言，「核武器是一個定心丸，是我們的重要基石」，面對霸權威脅時能保持心理踏實，有效維護國家主權。

宋忠平指出，當印太地區與北約國家將國防預算佔GDP比例提升至2%甚至更高時，大陸仍維持在1.3%至1.4%左右的低比例，這源於對自身龐大且獨立自主國防工業體系的自信。

▲解放軍事以自衛作爲核心軍事戰略。（圖／CFP）

在複雜國際政治博弈環境之中，宋忠平認為，解放軍更要保持戰略定力，世界更多國家，印太地區的國家，包括北約都在大幅度增加軍費，不僅僅提高到佔比GDP 2%，甚至達到3.5%、5%以上，大陸方面堅信只需要花佔比GDP 1.3%、1.4％的比例，就能夠有效的維護自身的國家安全。

宋忠平解釋，大陸有龐大的工業體系，尤其是獨立自主的國防工業體系，因此不懼怕戰爭。「如果真的有一天戰爭。降臨到我們的身上，我們有足夠的能力與戰略自信，所以不一定要把軍費提的很高，但是我們有潛力。」

針對當前台海與南海局勢，報告強調提高捍衛主權與發展利益的能力，宋忠平表示，練兵備戰與國防動員必須加強，因為國防動員能力是戰爭潛力的重要指標。他透露，解放軍的訓練方針已發生根本性變化，從過去的「養兵千日，用兵一時」轉向「養兵千日，用兵千日，練兵千日」，基層部隊已無閒暇。

面對解放軍2027年「建軍一百年」的關鍵節點，宋忠平提到，軍隊正全力推進「機械化、信息化、智能化」的三化建設，一個國家科技發展水平的高低，恰恰決定這個國家軍事水平的高低，「經濟實力更強，軍隊的實力也會更強，這是相輔相成。」

他強調，未來大陸科技發展為軍工產業重心，特別是人工智能（AI）能力在科技強軍中發揮主導作用。這項發展趨勢將深度融入即將編制的「十五五」規劃中，前提是補齊半導體晶片與AI等領域的短板。

宋忠平特別提到，載人登月將是「十五五」規劃中的重要科技項目，其技術成果不僅惠及民生，也將帶動國防科技工業體系的升級。他分析，優化國防體系是為了確保先進裝備的持續輸出，而跨域一體化、無人化與AI軍事化本就是國際趨勢，與2027年智能化目標一脈相承。儘管外部環境惡化，北京仍維持以經濟建設為中心的戰略定力，將更多資源投入科技與民生，軍事則維持「適度」發展以貫徹防禦政策。