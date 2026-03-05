　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

▲▼ 2025兩會、北京、人民大會堂、 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸財政部在公佈的今年軍費預算為1兆9095元人民幣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸2026年度國防預算編列1.90兆元人民幣，同比增長略降至7.0%。針對預算增速放緩與投向調整，大陸軍事專家宋忠平今（5）日接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這反映出解放軍已從規模擴張轉向「質量增效」。他強調，軍費增幅緩增7%並非反映財政拮据，而是軍事體制改革後「優化」成果，也是之前一些弊端改革，把錢花在刀刃上。隨著解放軍2027建軍百年目標臨近，訓練方針已轉向「用兵千日」的實戰化模式，未來AI科技強軍視為「十五五」的核心重點。

大陸財政部在今5日公佈的政府預算草案報告中披露今年軍費預算為1兆9095.61元人民幣，增長7%，增速降至2022年以來最低。這是自2022年以來，大陸軍費預算增幅連續五年都在7%左右。

宋忠平分析指出，今年軍費增幅微降7.0%，是軍隊適度調整預算的重要體現，其核心關鍵在於「優化」。「最近解放軍在進行大刀闊斧的軍事體制改革，把一些以前弊端鏟除，不合理的問題砍掉，腐敗的問題砍掉，通過這種方式節約經費。」

2016-2026年大陸國防預算增幅 7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%、7.2%、7.2% 、7%，連續11年「個位數」增長 。「AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核」

▲2016-2026年大陸國防預算增幅 ，連續11年「個位數」增長 。「AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核」

宋忠平表示，「把錢花在刀刃上，看似錢增加的不多，重點擺向戰鬥力生成比較快部隊進行配比，效率會高很多，優化之前軍費使用，至關重要。」

「同時採用聯勤保障，各個軍兵種的劃分更加清晰，也讓更多的錢能夠綜合使用」宋忠平進一步解釋，這樣形成四兩撥千斤的效力，就是過去是「各自補給」，現在通過各種方式進行綜合保障，能夠節省大量的軍事預算，節省了大量過去各自補給所造成的浪費。

針對預算優先順序？，宋忠平認為，解放軍已基本完成軍事體制改革，目前預算分配已進入合理配比階段。他指出，只有在部隊存在「短板」時才會優先考慮特定單位，當前機制已趨健全，軍費已做到平衡配比，這正是改革預期的目標，即透過積累經驗優化戰鬥力生成模式，而非盲目投入單一部隊。

面對世界詭譎局勢，美以伊戰爭，美、日等國大幅提升防衛預算等挑戰，宋忠平首先強調，「解放軍事以自衛作爲核心軍事戰略，來維護國家的安全，並不像美國是『全球軍事戰略』，我們也沒有想威脅其他任何國家和地區，我們要維護的就是國家的主權、安全、發展利益，這三點都是核心利益。」

「作爲解放軍，必須要強化自身的作戰能力，無論是常規能力或核能力，由於我們有一定數量的核武器，心裡更加踏實。」宋忠平直言，「核武器是一個定心丸，是我們的重要基石」，面對霸權威脅時能保持心理踏實，有效維護國家主權。

宋忠平指出，當印太地區與北約國家將國防預算佔GDP比例提升至2%甚至更高時，大陸仍維持在1.3%至1.4%左右的低比例，這源於對自身龐大且獨立自主國防工業體系的自信。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍事以自衛作爲核心軍事戰略。（圖／CFP）

在複雜國際政治博弈環境之中，宋忠平認為，解放軍更要保持戰略定力，世界更多國家，印太地區的國家，包括北約都在大幅度增加軍費，不僅僅提高到佔比GDP 2%，甚至達到3.5%、5%以上，大陸方面堅信只需要花佔比GDP 1.3%、1.4％的比例，就能夠有效的維護自身的國家安全。

宋忠平解釋，大陸有龐大的工業體系，尤其是獨立自主的國防工業體系，因此不懼怕戰爭。「如果真的有一天戰爭。降臨到我們的身上，我們有足夠的能力與戰略自信，所以不一定要把軍費提的很高，但是我們有潛力。」

針對當前台海與南海局勢，報告強調提高捍衛主權與發展利益的能力，宋忠平表示，練兵備戰與國防動員必須加強，因為國防動員能力是戰爭潛力的重要指標。他透露，解放軍的訓練方針已發生根本性變化，從過去的「養兵千日，用兵一時」轉向「養兵千日，用兵千日，練兵千日」，基層部隊已無閒暇。

面對解放軍2027年「建軍一百年」的關鍵節點，宋忠平提到，軍隊正全力推進「機械化、信息化、智能化」的三化建設，一個國家科技發展水平的高低，恰恰決定這個國家軍事水平的高低，「經濟實力更強，軍隊的實力也會更強，這是相輔相成。」

他強調，未來大陸科技發展為軍工產業重心，特別是人工智能（AI）能力在科技強軍中發揮主導作用。這項發展趨勢將深度融入即將編制的「十五五」規劃中，前提是補齊半導體晶片與AI等領域的短板。

宋忠平特別提到，載人登月將是「十五五」規劃中的重要科技項目，其技術成果不僅惠及民生，也將帶動國防科技工業體系的升級。他分析，優化國防體系是為了確保先進裝備的持續輸出，而跨域一體化、無人化與AI軍事化本就是國際趨勢，與2027年智能化目標一脈相承。儘管外部環境惡化，北京仍維持以經濟建設為中心的戰略定力，將更多資源投入科技與民生，軍事則維持「適度」發展以貫徹防禦政策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砸傷陳傑憲被出征！「澳投手急關IG」
蔡瑞雪「雪地親密片」瘋傳！　揭真實男旅伴發聲
夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！　大尺度私照震撼全網
日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑：文案是
明對決山本由伸！　張育成：掌握失投球紮實擊出去
宋晟睿超狂滑接！　神級守備登上WBC官方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

千問AI核心負責人突離職　本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

2024兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

陸GDP「首次」告別單一增速　沈丹陽：防風險、利於各地制定增長空間

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通　「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

千問AI核心負責人突離職　本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

2024兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

陸GDP「首次」告別單一增速　沈丹陽：防風險、利於各地制定增長空間

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通　「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

國際蘭展「綻放館」4亮點必逛　蘭獸、蘭花密道驚豔登場

可以貸40年就不要30年？一票秒投「這選項」：彈性差很多

輝達傳停產銷中H200　調整台積電產能至Vera Rubin

伊朗打多久？傳美軍增援「恐燒至9月」　開轟100小時震撼畫面曝光

賴清德宣布4年期「國家藥物韌性整備計畫」　投入240億元預算

籃籃赴美見波賽樂「實現約定」！　緊接東京應援喊話中華隊：與你們同在

除了金錢、長相讓人更加分的三種心動特質　還能讓戀情長長久久

經典賽首戰爭議延燒　主審「變形蟲好球帶」引爆球迷怒火

才剛買新房子！她卻因「1原因」躲回娘家　網嚇：賣掉或出租吧

【鐵籠關穿山甲】發現前車鐵籠內有東西亂動 仔細一看竟是穿山甲

大陸熱門新聞

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐被取代

國泰班機起飛半小時突失壓 氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

王毅：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

陸全國人大會議開幕 破百人缺席！113人創近10年新高

春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷

2026兩會／增長7%！陸今年軍費破1.9兆人民幣

更多熱門

相關新聞

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

陸經濟目標改「區間式」　為不確定留空間

中國大陸國務院5日公布新一份《政府工作報告》，將2026年經濟增長目標定為「4.5%-5%」，略低於去年的「5%左右」。報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽解釋，該目標為區間目標，既為應對各種不確定因素留有空間，也有利於各地因地制宜，制定本地區增長目標，有利於引導各方面把精力聚焦到高質量發展上來。

批准李四川10號離職戰新北　蔣萬安送這禮物

批准李四川10號離職戰新北　蔣萬安送這禮物

2026兩會／增長7%！陸今年軍費破1.9兆人民幣

2026兩會／增長7%！陸今年軍費破1.9兆人民幣

國民黨軍購金額內訌　蔣萬安：要尊重黨團意見

國民黨軍購金額內訌　蔣萬安：要尊重黨團意見

陸「十五五」規劃　提出20項主要指標

陸「十五五」規劃　提出20項主要指標

關鍵字：

2026兩會軍事國防軍費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面