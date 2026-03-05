宜蘭縣長有望藍白合？　地方有異音「別忘白營對林姿妙落井下石」

▲2026宜蘭縣長初選，由議長張勝德（右）對上立委吳宗憲（左），最終由吳宗憲出線。（資料照／記者崔至雲攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨宜蘭縣長初選落幕，議長張勝德以些微差距落敗，由現任國民黨文傳會主委吳宗憲勝出；至於接下來，藍白陣營是否能順利「藍白合」，一位支持張勝德的宜蘭地方人士受訪時氣憤地表示，白營口口聲聲說以合作為前提，但不要忘記，過去宜蘭縣長林姿妙深受司法調查所苦時，白營是如何落井下石的。

民眾黨的宜蘭縣長參選人陳琬惠近日透過社群媒體發文表示，3月13日藍白發表共同政見、簽訂合作協議，並主張在宜蘭以民調選出最強參選人，她更表態一定接受結果。此番談話，看在地方上支持張勝德的人士眼裡，表面上看有高度，心裡卻不是很舒服。

這位人士說，陳琬惠現在口口聲聲說要「以合作為前提」，但回顧 2022 年林姿妙縣長最艱難的時刻，她的所作所為完全是另一副面孔。

當時林姿妙在 3 月初已深受司法調查與貪污疑雲所苦，陳琬惠卻選在同年 8 月選戰最敏感時刻「落井下石」，大動作赴監察院檢舉，指控富商劉志和與縣長關係密切、質疑梅花湖畔違建特權招待所，並檢舉蘇澳新馬市地重劃案。

支持張系統的地方人士說，陳琬惠在國民黨初選期間不停釋放「只跟吳宗憲合、不跟張勝德合」的訊息。這種挑挑揀揀、試圖分化地方勢力的姿態，讓張勝德家族感到被赤裸裸地羞辱，「當初檢舉林縣長不遺餘力，現在卻要在國民黨家門口指手畫腳，這口氣誰吞得下去？」

根據上報報導，雖然國民黨在宜蘭縣長初選落幕，但地方上佈滿的情緒，已經延燒回中央黨部。內文引述一位宜蘭政壇大佬的說法，透露早在去年鄭麗文接任黨主席後，地方就盛傳黨中央已內定吳宗憲，初選只是個過場。

事實上，政壇也盛傳，國民黨可能為了在新北、新竹取得民眾黨的支持，有可能會在宜蘭選戰中讓步，甚至不排除禮讓陳琬惠。此一消息，讓地方上支持張家的系統感到心寒，相關人士說，與其被迫接受一個曾對在地縣長背後捅刀、把宜蘭當作政治交易標的的外地人，寧願支持土生土長的宜蘭人。