前「甜心議員」貪詐助理費一審重判　今二審宣判突緊急喊卡

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，涉嫌詐領助理費，二審宣判突然喊卡。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

有「甜心議員」稱號的台北市前議員林穎孟，被控在2019年議員任內詐領助理費26萬餘元，一審被依《貪污治罪條例》圖利罪、利用職務詐取財物罪，重判5年8月、3年8月。案件上訴第二審，高等法院原定於5日上午宣判，但卻臨時取消宣判。高院並未說明原因，將擇期再開庭審理本案。

林穎孟出身2014年間的太陽花學運，之後進入前立委林昶佐國會辦公室擔任法案助理，2017年擔任時代力量中央黨部發言人，2018年獲時代力量政黨提名並當選台北市議員，由於外型甜美，獲得「甜心議員」稱號。

但林穎孟當選後陸續爆發各種醜聞。2020年間，林穎孟與自己辦公室前主任吳香君等5名助理鬧翻，助理們出面指控她是「慣老闆」、「假面甜心」、「低能」、「草包」。她也在當年8月間退出時代力量。另外她與前誠泰銀行少東林致光於2022低調結婚，但2人婚後傳出家暴案件，雙方於2023年9月間就分居，2024年1月就離婚。

至於本案為2022年間爆發，檢調單位查出林穎孟涉嫌利用人頭戶詐領助理費，因此於當年3月間發動搜索行動，帶回林穎孟與多名助理，因林穎孟因涉嫌重大，檢方一度聲請羈押禁見，但最後改諭令100萬元交保。全案於當年8月間偵查終結，檢方對林穎孟依照《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物」、「圖利」等罪，提起公訴。

一審法院審理後，認定林穎孟以前男友葉曜彰為人頭，詐領公費助理補助款26萬餘元，因此依照「利用職務詐取財物罪」判刑3年8月、褫奪公權2年，另依「圖利罪」判刑5年8月、褫奪公權3年；至於葉曜彰則依圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年。案件上訴第二審。

高等法院審理後，原定於5日上午宣判。但宣判前合議庭法官卻突然取消宣判，高等法院也未說明原因。據了解，律師日前緊急遞狀，宣稱還有證據尚未調查，因此合議庭評議後，認為有必要予以釐清，所以才會取消這次宣判；合議庭也將擇期審理新提出的事實、證據。