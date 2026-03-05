保險女業務「閃違停賓士」遭聯結車輾過！血肉模糊慘死　遺體今相驗

▲ 嘉義一名女騎士為閃白色賓士，與聯結車發生碰撞，當場遭輾斃。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事、記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市西區北港路4日中午發生一起奪命車禍！一名孫姓保險女業務騎車行經該處時，為閃避違規停放在機慢車道上的白色賓士，與聯結車發生碰撞，遭聯結車子車的輪胎輾過，當場血肉模糊慘死。檢警5日上午針對孫女遺體相驗，死因為頭頸部開放性損傷及胸腹部外傷，造成嚴重損傷死亡。

警消於4日中午12時20分許接獲通報，北港路發生嚴重車禍，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，55歲孫姓女子當時騎乘機車沿北港路機慢車道由東往西行駛，行經案發地點時，為閃避由44歲陳姓男子停放於機慢車道上的白色賓士小客車，不慎與另一名28歲洪姓男子所駕駛的聯結車發生擦撞。孫女連人帶車倒地後，隨即遭到聯結車輪胎輾壓，當場不幸身亡。

檢警於5日進行相驗，初步判定死者因與聯結車發生車禍，導致頭頸部開放性損傷及胸腹部嚴重外傷，造成大面積損傷死亡，死亡方式判定為意外。而死者孫女從事保險業，家住嘉義市西區，警方事後已通知其住在台南市永康區的26歲女兒到場製作筆錄，至於詳細車禍發生原因、經過，以及確切肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。