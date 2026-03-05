解定存200萬要裝潢！警銀聯手拆穿投資騙局　QR Code報案阻詐

▲銀行行員察覺婦人欲提領200萬元疑遭詐騙，透過QR Code無聲報案系統通報警方。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名陳姓女子日前在詐騙集團誘導下，準備解除定存提領新台幣200萬元投資，並以「房屋裝潢」作為掩飾理由，銀行行員察覺異狀後，透過警銀合作設置的QR Code無聲報案系統即時通報警方，麻豆警分局六甲分駐所員警迅速到場勸阻，成功攔下一起高達200萬元的投資詐騙，保住民眾辛苦積蓄。

麻豆警分局指出，六甲分駐所於3月4日中午12時32分接獲轄區銀行以QR Code簡訊報案，指有一名女子疑似遭詐騙欲提領大筆現金。員警獲報後立即趕往現場了解狀況。

警方到場後發現，陳姓女子臨櫃要求解除定存並提領200萬元現金，當行員關懷提問資金用途時，陳女表示是要用於「房屋裝潢」。然而行員觀察其神情略顯緊張，對裝潢細節說明也相當模糊，加上提領金額龐大，於是機警地掃描銀行內設置的無聲報案QR Code，發送簡訊通知警方到場協助。

警方表示，起初陳女仍堅持要提領款項，不願聽從勸阻，但員警耐心說明近期常見的「假投資」詐騙手法時，陳女不經意翻看手機LINE訊息，被員警瞥見畫面中出現典型的「投資獲利群組」。

員警隨即向陳女說明，詐騙集團常透過投資群組營造高報酬假象，引誘被害人匯款或提領資金投資。經過警方與銀行人員耐心勸說，陳女終於驚覺自己可能受騙，打消提領念頭，成功保住200萬元存款。

麻豆警分局長洪國哲表示，台南市警局為強化反詐騙機制，已在轄區金融機構與超商等地設置「無聲報案QR Code」，讓行員或民眾在遇到疑似詐騙情況時可迅速通報警方，有效提升阻詐效率。

洪國哲指出，依警方大數據分析，「裝潢」、「買房」、「買黃金」等理由，已成為詐騙集團教導被害人應對銀行關懷提問的常見說詞。若遇到標榜「穩賺不賠」或邀請加入投資群組即可獲利的訊息，民眾務必提高警覺。

警方提醒，如對匯款或提領資金有疑慮，可掌握「一聽、二掛、三查證」原則，並可透過165全民防詐網查詢，或撥打165反詐騙專線諮詢，也可前往鄰近派出所向警方求證，避免落入詐騙陷阱。