大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

▲大陸科學技術部部長陰和俊。（圖／翻攝新華社）

▲大陸科學技術部部長陰和俊。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026全國兩會開幕，人大會議今（5）日開幕式結束後，隨即在人民大會堂舉行「部長通道」，由國務院的部會首長們接受媒體採訪提問，也是較為難得的機會由部會首長直面外界。首場部長通道由大陸科技部部長陰和俊和工信部部長李樂成先後登場，他們不約而同地提到2025年大陸AI產業的發展，也預告其將會成為科技重點推動的方向。

▲▼「春晚同款」機器人秒售罄。（圖／翻攝自微博）

▲大陸2026年春晚登場的機器人。（圖／翻攝自微博）

陰和俊表示，大陸2025年科技事業及實力快速發展，創新指數排名上升至全球第10，全社會研發投入超過3.92兆元（人民幣，下同），強度達到2.8%，基礎研究投入接近2800億元，佔比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

陰和俊強調，「人形機器人大放異彩，在春節晚會上，從去（2025）年的扭秧歌、轉手絹到今（2026）年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示，AI開源大模型領跑全球，芯片攻關取得新突破，創新藥迅猛地發展。」

▲大陸工業和信息化部部長李樂成。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸工業和信息化部部長李樂成。（圖／翻攝澎湃新聞）

李樂成則是首次在「部長通道」與外界見面，他指出，人工智能（人工智慧，AI）這個關鍵變量，正成為經濟高質量發展的強勁增量，2025年AI核心產業規模達到1.2兆元，企業超過6200家，「過去一年，開源模型下載量全球居首；AI工具賦能生產，截至2025年底，規上製造業企業人工智能技術應用普及率超30%；智能終端融入生活，國內企業發佈300多款人形機器人產品。」

李樂成表示，機器人舞台呈現的不只是武術和才藝，而是中國人工智能從科技攻關走向場景落地，亮出的「中國功夫」，「是中國人工智能產業創新發展的精彩亮相，是新質生產力走進大眾視野的生動展示。」

李樂成強調，在人工智能產業發展當中一定要統籌發展和安全，堅持人工智能為人所用、為人服務、為人所控，「要堅持人工智能的國際合作開放共享，要團結世界各國的朋友們一起共同的探討，取得更廣泛共識的人工智能的治理框架和規則，讓人工智能這個產品更好造福人類，成為全球共同的公共產品。」

