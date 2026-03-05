中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

▲經濟部次長賴建信出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美伊戰爭爆發，牽動國際能源供應穩定。行政院會今（5日）安排各部會報告「中東情勢因應」，經濟部表示，已於3月2日啟動能源應變小組，每日召開應變會議，確保國內能源供應無虞；針對油價穩定部分，次長賴建信強調，原油、汽柴油，中油公司都有雙平穩機制，在穩定物價的最高原則下，透過既有雙平穩機制穩定。

針對各情境的備援應變，行政院發言人李慧芝說，院長請鄭副院長召開穩定物價小組穩定情勢，政府也透過多元調度方式確保供應穩定。

經濟部次長賴建信表示，經濟部應變小組跟各部會一起協作，除了每天即時掌握動態跟船隻動態外，對於庫存量也進行盤點。目前不論原油、天然氣，相比跟去年同期都多。

賴建信指出，因為戰事目前未停歇，但密切注意國際原油報價，在今天凌晨5月份報價仍持平。他指出，因世界各國企業都在尋找替代方案跟運輸途徑，美國經過盤點，預期存由蘊藏量也比原來稍多，還有媒體報導興戰的雙方有談和的可能，基於條件下有持平的報價，但經濟部仍會密切注意。

至於4月份的天然氣運輸船期，賴建信則說，分別透過調度跟備援方式進行，目前為止，現在已掌握到4月有一些天然氣源從中東以外地區調運到。

賴建信強調，對於價穩的部分，原油、汽柴油，中油公司都有雙平穩機制，在穩定物價的最高原則下，透過既有雙平穩機制穩定。

經濟部表示，因中東緊張情勢推升國際油氣及大宗物資價格波動風險，政府持續減徵汽、柴油貨物稅，經濟部並持續推動「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之油價雙緩漲機制，以協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。

經濟部說，經濟部將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。後續經濟部將積極關注國內外能源供需動態資訊，機動調整應變機制，確保我國能源供應安全。