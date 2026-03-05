趕快逆轉！WBC彰化送800肉圓　阿璋霸氣喊：贏澳1分加碼100顆

▲彰化阿璋肉圓霸氣加碼中華隊贏1分送100顆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化人超幸福！2026世界棒球經典賽(WBC)台灣隊今（5）日上午首戰澳洲，縣府在一樓中庭舉辦直播派對，不僅端出800顆在地排隊名店「阿璋肉圓」、「北斗肉圓生」的美味肉圓，讓民眾免費品嚐；阿璋肉圓老闆施明豐更當場霸氣加碼，喊出「只要台灣隊贏1分，就加碼送100顆肉圓！」力挺台灣隊跨海征戰。

2026世界棒球經典賽正式開打，台灣隊從今天起至8日接連出戰澳洲、日本、捷克與韓國。為了讓球迷能齊聚一心為台灣隊加油，彰化縣政府特別在縣府中庭規劃四場直播派對，不僅有大螢幕轉播精彩賽事，更端出彰化限定的在地美食，讓球迷「有吃有拿」熱血應援。

首場比賽對上澳洲隊，縣府準備了800顆彰化最具代表性的肉圓，包括排隊名店阿璋肉圓和北斗肉圓生。業者清晨就開始趕工製作，趕在11點開打前將熱騰騰的肉圓送達現場。上午10點半開始發放美食兌換券，沒想到不到9點，縣府中庭就已經湧現排隊人龍，氣氛超嗨。

現場最受矚目的，莫過於阿璋肉圓老闆施明豐的「勝利加碼」。他看著現場民眾的熱情，原本已經提供400顆肉圓，當場再加碼宣布「今天台灣隊贏1分就加碼100顆免費肉圓，贏10分就送1000顆！就是要跨海相挺台灣隊！」施明豐強調，棒球是台灣的國球，也是國家的榮耀，他對台灣隊深具信心，「我們很有機會，如果奪冠一定再加碼慶祝！」

這項「贏幾分就送幾顆」的應援活動瞬間點燃現場氣氛，球迷們歡聲雷動，紛紛表示要用最熱情的加油聲，隔海送力量給在經典賽奮戰的台灣隊。接下來幾天的賽事，縣府也預告將推出不同在地美食，要讓球迷場場都有驚喜。