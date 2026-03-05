獨／台中某高中疑爆霸凌！男學生遭壓地跨坐...校方：玩笑開過頭

記者白珈陽／台中報導

近日網傳一段影片，台中市某私立高中1名男學生，遭另名男學生以跨坐胸口方式壓制地面，並持手機近距離拍攝臉部，過程中有數名學生在旁嬉笑，投訴人向《ETtoday新聞雲》說，懷疑這是校園霸凌行為。校方今天（5日）表示，初查本事件為2名學生打鬧，無霸凌情事發生，當事學生已知「玩笑開過頭」，將會加強宣導，全案已依規通報教育局，並通知家長到校告知情形。

▲男學生遭另名男學生以跨坐胸口方式壓制地面。（圖／民眾提供）



影片顯示，1名戴眼鏡的男學生（下稱學生A）跨坐在另名男學生胸口，遭壓制的男學生（下稱學生B）數度面露不悅並試圖掙扎，但學生A仍持續壓制，還拿手機超近距離拍攝學生B臉部。

隨後學生B將學生A手中的手機打落，學生A見狀站起身，而學生B嘗試脫身，學生A又立刻以雙手按壓學生B頸部，並再度以跨坐方式騎上學生B頸部，並拍打學生B臀部。影片過程約30秒，過程中有數名學生在旁嘻笑，但也有人勸阻「不要這樣玩啦。」

▲學生B掙脫後，學生A又再度以跨坐方式騎上學生B頸部。（圖／民眾提供）



投訴人表示，影片內容看起來像是校園霸凌，不僅可能造成受害學生心理受創，跨坐頸部的動作更可能導致身體傷害，希望校方重視。

記者致電校方，校方回應，本起事件發生在3日，當事2名學生為高二生，今天上午已向相關學生詢問當日情形，是學生A與學生B在玩手機，進而發生打鬧；經查2名學生平常經常玩在一起，雙方否認有霸凌情形，學生B對此事稱「感覺不舒服，但沒有要計較」，學生A則坦承「玩笑開過頭」，校方已向學生開導相關不當行為，需要改善。

校方指出，全案已依規通報教育局，並將於今天下午通知雙方家長到校，告知相關情況，後續也將會向學生加強宣導。