嘉義燈會流量密碼曝！超兇海鮮妹賣力翻烤　網嗨：排1小時也甘願

▲嘉義燈會最強吸粉機！「焗烤海鮮堡」攤位闆娘火辣現身，不少民眾排隊買堡 。（圖／民眾提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義燈會自開幕以來，除了璀璨奪目的主燈秀與無人機表演外，美食市集區也意外爆紅。位於「哩馬來嘉」多元市集內的173號攤位「焗烤海鮮堡」，近日因一名穿著大膽火辣的闆娘而成為全場焦點，大批民眾慕名而來，現場甚至排起長達百公尺的人龍，只為一睹「燈會女神」風采。

這家「焗烤海鮮堡」主打現點現烤的濃郁起司風味，招牌龍蝦堡與海鮮堡散發出的焦香陣陣撲鼻。然而，比起香噴噴的美食，更多遊客將目光鎖定在正在熟練翻動食材的美女闆娘。燈會開燈幾天，入夜後氣溫微涼，闆娘仍身著一件黑色貼身低胸背心，大方展現曼妙身材，親切地為每一位顧客遞上熱騰騰的餐點，火辣造型與燈會熱鬧氣氛相映。

隨著現場民眾拍下照片上傳網路，該攤位瞬間在網路瘋傳。不少網友打趣表示：「這海鮮堡看起來真的『大』又多汁」、「老闆娘服務太熱情，就算排一小時也甘願」、「燈會的主燈在哪我不知道，我眼裡只有這攤」。

現場排隊的陳先生表示：「本來是帶全家人來看燈會，結果看到這裡排隊排這麼誇張，想說也來湊個熱鬧，老闆娘人真的很正，態度也很客氣。」