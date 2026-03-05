　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義燈會流量密碼曝！超兇海鮮妹賣力翻烤　網嗨：排1小時也甘願

▲▼ 嘉義燈會最強吸粉機！「焗烤海鮮堡」攤位美女店員火辣現身 。（圖／民眾提供）

▲嘉義燈會最強吸粉機！「焗烤海鮮堡」攤位闆娘火辣現身，不少民眾排隊買堡   。（圖／民眾提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義燈會自開幕以來，除了璀璨奪目的主燈秀與無人機表演外，美食市集區也意外爆紅。位於「哩馬來嘉」多元市集內的173號攤位「焗烤海鮮堡」，近日因一名穿著大膽火辣的闆娘而成為全場焦點，大批民眾慕名而來，現場甚至排起長達百公尺的人龍，只為一睹「燈會女神」風采。

這家「焗烤海鮮堡」主打現點現烤的濃郁起司風味，招牌龍蝦堡與海鮮堡散發出的焦香陣陣撲鼻。然而，比起香噴噴的美食，更多遊客將目光鎖定在正在熟練翻動食材的美女闆娘。燈會開燈幾天，入夜後氣溫微涼，闆娘仍身著一件黑色貼身低胸背心，大方展現曼妙身材，親切地為每一位顧客遞上熱騰騰的餐點，火辣造型與燈會熱鬧氣氛相映。

隨著現場民眾拍下照片上傳網路，該攤位瞬間在網路瘋傳。不少網友打趣表示：「這海鮮堡看起來真的『大』又多汁」、「老闆娘服務太熱情，就算排一小時也甘願」、「燈會的主燈在哪我不知道，我眼裡只有這攤」。

現場排隊的陳先生表示：「本來是帶全家人來看燈會，結果看到這裡排隊排這麼誇張，想說也來湊個熱鬧，老闆娘人真的很正，態度也很客氣。」

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

正妹網紅25歲停經！突發肛裂就醫　直播爆哭
差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落
東京巨蛋變台灣主場！澳洲教頭：慶幸得分即時壓制「噪音」
快訊／陳傑憲骨裂！　正前往醫院進一步檢查
日網震驚！中華隊首戰遭完封　球迷驚呼：太意外了
打線遭左投完全封鎖吞敗！　曾總：明戰日本全力以赴
曾豪駒自責：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義燈會流量密碼曝！超兇海鮮妹賣力翻烤　網嗨：排1小時也甘願

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

隨著 2026 台灣燈會在嘉義隆重登場，位於太子大道的「社規師燈區」成為今年最具深度與溫度的亮點。由嘉義縣政府綜合規劃處指導、社團法人嘉義縣果然社區活力協進會帶領，數百位在地社區規劃師與專業藝術團隊歷經數月高壓籌備，成功解鎖首次「大型共創燈組」任務，以作品「藍腹鷴故事劇場」與「嵐賦閑客家手作區」，向全台灣展現嘉義社區由下而上的生命力。

守護海洋　8米巨型鯨魚戰艦現身台灣燈會

守護海洋　8米巨型鯨魚戰艦現身台灣燈會

台灣燈會嘉義璀璨開幕　主燈「世界的阿里山」亮相

台灣燈會嘉義璀璨開幕　主燈「世界的阿里山」亮相

河豚坐鎮　嘉義燈會危險垃圾變藝術防禦刺

河豚坐鎮　嘉義燈會危險垃圾變藝術防禦刺

台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

台灣燈會「瑪利歐特區」點亮全球玩家夢想！

嘉義燈會焗烤海鮮堡美女店員美食市集排隊人潮

