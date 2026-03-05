台美貿易協定效力　行政院：確保最佳利益後將文本及影響評估送國會

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美對等貿易協定在2月13日完成簽署，依照我國《條約締結法》規定要在30天內送立法院審議；但後續面臨美國最高法院判決對等關稅無效，協定是否生效陷入爭議，如今距離法定時限僅剩約10天左右。對此，行政院今（5日）說明，30天是指主管機關報到行政院的期限，談判團隊已跟美方持續進行密切溝通，確保我方取得的最佳利益，我方在跟美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會。

行政院發言人李慧芝說，依照《條約締結法》第8條規定，30天是指主管機關報到行政院的期限，例如我國跟帛琉共和國簽署的刑事司法互助協定，就是在2022年的8月30日簽署，法務部是在當年9月22日報到行政院，是符合締結法30天內的期限，行政院是在同年11月函送立法院。

李慧芝表示，台美MOU或是ART的部分都取得最佳待遇，在美國最高法院判決之後，談判團隊也已經跟美方取得聯繫並且持續進行密切溝通中，確保我方取得的最佳利益，讓台灣產業能享有相對優勢及最佳待遇。

「目前我方跟美方是有一定共識，美方承諾在完成內部行政作為及法律途徑後，就會依序通知已經簽約的國家，其中就包含我國在內。」李慧芝說，我方在跟美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會，若有最新進度會持續跟國人做說明。