交通違規「矯正防制班」3/31實施　闖紅燈等11項累犯強制講習

▲11項重大違規累犯將強制上矯正班道安講習。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低交通肇事，重大違規累犯矯正防制班3月31日起實施，新增闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速、行近平交道未降速至15公里以下、經泥濘積水道路不減速致污濕他人等11 項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

交通部今預告修正「道路交通安全講習辦法」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」等草案，新增重大違規累犯者，將強制上「累犯矯正防制班」等道安講習課程。

交通部指出，駕照管理3策略中的「回訓制度」，規劃於道路交通安全講習課程新增「矯正防制班」，就違反道路交通管理處罰條例之特定違規累犯，包括「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」及「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等處所未依規定減速」等3大態樣，一般駕駛人於1年內違規達3次者，或營業大型車職業駕駛人於1年內違規達2次者，要求應接受道路交通安全講習。

配合回訓制度，交通部說明，今(5日)預告修正「道路交通安全講習辦法」第4條修正草案，明定對應三大態樣的道路交通管理處罰條例條款，規定自115年3月31日起，於1年內違反11種違規樣態者，一般駕駛人一年每達3次、駕駛營業大型車者一年每達2次者，應接受道安講習。

▲重大違規累犯將強制上矯正班道安講習。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

違規樣態包括行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌之路段或道路施工路段，不減速慢行； 行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行；未依標誌、標線、號誌指示減速慢行；行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行。

以及支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈等違規。

交通部表示，該草案預告期為7日，後續將依法制作業程序於3月底前完成修正發布事宜，預計3月31日起實施。