藍軍購條例確定3500億+N　未納懲罰機制、國防部須每會期提執行報告

▲國民黨立院黨團召開「支持對美軍購，捍衛國家安全」記者會，左起王鴻薇、林沛祥、馬文君。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（5日）召開黨團大會，確定共推「3500億+N」版本的軍購條例。國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨在條例中明確規定，只有符合政府對政府採購（FMS）且取得美方正式報價書才適用，並要求國防部每會期向立法院提出執行報告，若執行進度嚴重落後，就必須受監察機關調查，而當美方提出新的軍購報價書，國防部立即研議第二階段特別條例草案，送請立法院審議，而立法院也應即刻召開朝野協商，從速完成三讀。至於「懲罰機制」部分，林沛祥說，FMS是國對國之間的採購，所以沒有懲罰條例。

立法院朝野協商確定國防特別預算相關條例版本最遲要在3月5日以前提出，藍委徐巧芯草擬8700億版本，國民黨前黨主席朱立倫嫡系、桃園市議員凌濤喊話條例金額應訂9000億，國民黨則由智庫推「3500億+N」版等。國民黨團5日召開黨團大會，討論黨版軍購條例，意在取得共識；不過直至昨日，數名藍委表達未看過各個版本的條例草案，而國民黨文傳會副主委尹乃菁稍早則說，黨跟黨團、立委有充分溝通，等等黨團大會通過的版本，就會是國民黨一致的立場。

國民黨團上午11時半召開「支持對美軍購 捍衛國家安全」記者會，林沛祥、藍委王鴻薇、馬文君出席。林沛祥表示，經黨團充分討論，所有成員都發表意見，國民黨團也藉這記者會說明，國民黨立場是支持對美軍購、重視台海安全，也珍惜台美關係，從沒改變。

林沛祥指出，美國去年12月18日通知我方共8項約3500億元的軍購，包括海馬士系統、M109A7自走砲、反裝甲無人機系統、標槍飛彈等，都是「政府對政府」的公開透明軍購程序，也就是「FMS」，具有美方正式的報價書，清楚載明價格、規格跟交貨期程，也有完整後勤保障，所以這部分國民黨會支持通過；而支持條例的同時，國民黨也有權利把關，因為過去拉法葉軍購案採「商業採購」，沒有懲罰條款，最終變成國際醜聞，不只讓國家蒙羞、有人付出生命，且歷經30年的訴訟，傷痕依舊在。

林沛祥強調，國民黨在條例中明確規定，只有符合美國對台軍售程序（FMS），有明確的台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例，這是確保全民的血汗錢花得清楚、花得正確。

監督機制部分，林沛祥指出，國民黨在條例裡面會要求（國防部）每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督，若執行進度嚴重落後，就必須受監察機關調查；第二階段軍購方面，只要有明確依據就會積極推動，所以條例中明訂，一旦美方提出新的軍購報價書，主管機關應立即研議第二階段特別條例草案，送請立法院審議，而立法院也應即刻召開朝野協商，從速完成三讀程序。

林沛祥說，「立即」、「從速」，這4個字是寫入條文裡面的具體承諾，國民黨希望以分階段、具體明確的方式來推動軍購，而不是一次性的授權一張沒有金額上限、沒有內容明細的空白支票。

「支持國防、透明監督是我們黨團堅持的立場。」王鴻薇表示，這次所提出來3500億+N的方案，其中3500億是第一階段，在未來，只要符合美國對台軍售程序，而且有正式報價書LOA的採購項目，國民黨也在條文裡面明定，會立即啟動第二階段採購，使得未來採購、國防特別預算的執行，可以變得非常透明且非常快速。王鴻薇強調，國民黨的版本沒有黑箱，沒有私相授受，也絕對不容許拉法葉案在這一次的特別預算採購裡面再次發生。

對於先前傳出會納入「懲罰機制」，林沛祥回應媒體，「沒有」，FMS是國對國之間的採購，所以沒有懲罰條例，但是會責成執政黨政府、國防部讓所有的軍購、所有的武器能夠如期到位；立法院要監督的是中華民國行政院、國防部，從來沒有什麼對美國什麼所謂什麼懲罰條款。但有關全案條例細節部分，林沛祥說，細節現在還在修改，但基本上已經大幅度的達成共識。

林沛祥說，黨團幹部們一直在溝通，大家私底下一直在溝通，大家獲得共識，他要感謝所有黨團成員今天出席率非常的高，那不來的人也都是地方有行程特地請假，所以今天是獲得共識沒錯。中間過程中，黨團幹部包括他本人，都一直在跟所有的委員溝通，獲得大家理解，他也跟主席鄭麗文面談過，轉達大家的意見，鄭也接納了，所以今天出來這樣黨中央跟黨團都一起共推的版本。