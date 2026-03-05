鄭麗文強推軍購「3500億+N」版本　稱至少已跟徐巧芯溝通過2次

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，但國民黨中央與藍委版本陷入分歧，戰鬥藍昨召開記者會，與會的藍委徐巧芯坦言，黨團大會會有相關的版本跟條文，才能進一步了解智庫內容，但目前都還沒有看過，讓前中廣董事長趙少康立刻開砲，「還沒看到智庫版本？太不像話了！智庫怎麼能想取代黨團呢？」國民黨主席鄭麗文今（5日）回應，尊重黨團自主，但黨中央已就軍購案召開多次研討會議，外交及國防委員會的立委也都有參與，自己也與徐巧芯至少溝通過兩次，黨內協調一向順暢。

針對軍購條例，鄭麗文上午在苗栗新春團拜受訪時指出，國民黨跟黨團一定會充分溝通，有一致的原則、方向跟態度。至於在立法院裡的攻防、條例的形成，以及立法如何來完成，「我們通通都會完全地尊重黨團的自主，最後我們也會尊重跟支持黨團所做的決議」。但她也說，軍購案事關重大，國民黨當然有立場、原則，底線必須堅守。

鄭麗文說，國民黨立委對軍購有主張、有看法是好事、也很正常，尤其國防外交委員會的委員自然是高度關注而且高度的參與，也有很多的看法。包括在中央黨部，她本人也對軍購案召開過多次研討會議、多方的溝通，其中自然包括國防外交委員會的委員，「我自己本人也跟徐巧芯委員至少溝通過兩次，針對對美軍購的重大國防事務，所以黨內溝通協調一直都非常順暢、順利的在進行」。