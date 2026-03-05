花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

▲主辦單位嚴格把關抽獎流程，確保每位支持花東的消費者權益，讓幸福收穫實至名歸。(圖／縱管處提供，下同)

記者王兆麟 ／花蓮報導

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「花東出『鏟』的幸福」活動，自2025年11月開跑以來獲得全國熱烈響應，活動已於2026年2月28日圓滿結束，縱管處日前舉行最終總抽獎，由縱管處、見證律師及在地媒體共同見證，在公開透明的程序下，抽出了市價約 71 萬元的 Toyota Yaris Cross 汽車、金豆、東京來回機票等豪禮。

根據後台統計，本次活動共收到全台超過4,000 筆合格登錄資料，累積消費金額將近新台幣 850 萬元。這筆數據背後代表著數千名旅客用實際行動走進花東，支持在地業者。縱管處許宗民處長表示：「每一張發票、每一張收據，都代表著旅客對花東的愛。看到民眾在瑞穗泡湯、在知本慢遊、在部落品嚐美食，這份周邊效益早已超過獎項本身的價值，成功為花東觀光注入復甦動能。」

▲花東春夏的魅力正要開始，縱管處邀民眾持續走訪後山，感受山海間的慢活美學。

值得一提的是，為支持受災後重建的花蓮縣光復鄉，本次特別量身打造「光復加碼抽」，期盼透過實質獎勵帶動地方復甦。活動期間獲得各界踴躍參與，共收到超過 1,200 筆專屬光復鄉的消費登錄，累計金額達 160 萬元，約占整體活動產值 20%。這項數據背後，不僅有來自全台遊客的實質支持，更有許多在地鄉親透過日常消費共同守護家鄉經濟。透過加碼活動的辦理，我們看見了光復堅韌的復甦力量，也為在地商圈與微型產業注入一股溫暖的動能。

▲「永續環島大富翁」月月抽活動，有機會帶走日本機票與最新iPhone。

雖然「花東出鏟的幸福」抽獎活動告一段落，但花東的精彩才正要開始。隨著春暖花開，花東縱谷春季「鯉魚潭趣看火金姑」賞螢活動(4/10-5/2)、夏季「縱谷原遊會部落食樂園」(8/21-23)、金針花季(8-9月)、秋季上場的「八通關自行車挑戰及玉里小鎮自行車大富翁趣味闖關活動」(10/14)及冬季「縱谷原遊會-山谷音樂會」(11/14)及「餐桌上的部落旅行」(10-12月)接連登場。縱管處誠摯邀請民眾，不同季節同樣適合來到花東旅遊，感受純淨自然與慢活能量。

此外，民眾現在來到花東住宿，仍可參加同步進行中的全台「永續環島大富翁」月月抽獎活動。只要使用多元支付入住溫泉區合法旅宿，單筆消費滿 1,200 元，活動將持續至 4 月 10 日，民眾依然有機會抽中日本機票或iPhone17，讓驚喜延續。

▲鯉魚潭賞螢季。

日前的總抽獎除了汽車大獎外，還送出了包含金豆、iPad、Apple Watch 及多份優質花東住宿券，完整得獎名單已經公告於「花東出鏟的幸福」活動網頁。

▲縱谷四季活動預告。

縱管處再次感謝所有參與消費的民眾，以及在地業者的支持，特別感謝花蓮縣旅館商業同業公會、台東縣旅館商業同業公會、立榮航空、安通溫泉飯店、麗翔酒店、凱旋星光酒店、雲泉和旅、友愛山序漫旅、知本金聯世紀酒店、中華典藏商旅、台東立麗大酒店、門廷若室旅店鐵花秀泰館、愛上台東藍電梯民宿、陽光旅行電梯民宿、樂樂日暉溫泉酒店等多家業者慷慨贊助，也期待在未來的每一季，都能在花東的山海之間與大家相遇，共同守護這片土地的微笑。

更多春夏旅遊資訊與抽獎活動詳情，請至官網查詢：

????花東出鏟的幸福官網：

https://eastoftwthanku.erv-nsa.gov.tw/

????永續環島大富翁官網：

https://twhotspringtourfun.com/

