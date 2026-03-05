　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

▲前鎮小港選區成為一老二新的局面，吳昱鋒（左）、鄭光峰（中）、黃敬雅（右）。（合成圖／記者吳奕靖製作）

▲前鎮小港選區成為一老二新的局面，吳昱鋒（左）、鄭光峰（中）、黃敬雅（右）。（合成圖／記者吳奕靖製作）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄前鎮、小港選區的民進黨議員初選，意外提前出現第一位「現任落馬者」。2022年才以新人之姿當選高雄市議員的黃彥毓，這次卻在黨內初選中未能突圍，成為現任議員中最早出局的一人，也讓地方政治圈開始重新觀察這一區的政治版圖變化。

黃彥毓並非典型的政治素人，他早年曾在高雄市政府體系任職，也曾擔任民進黨高雄市黨部主委，政治資歷並不算淺。2022年地方選舉時，他在前鎮、小港第十選區拿下1萬多票當選市議員，算是新世代政治人物中的一匹黑馬。然而政治現實往往比選舉更殘酷。這一次民進黨議員初選，前鎮、小港選區呈現「6搶3」的激烈局面，新人與現任全面對決，使得競爭壓力大幅升高。

市長戰提前布局　賴瑞隆本命區成關鍵

不過在「6搶3」的局面當中，還隱藏了一場更大的選舉佈局，就是高雄市長之戰。因為前鎮小港是民進黨今年推出的候選人賴瑞隆的本命區，在前鎮、小港這個長期深耕的選區中，他的政治影響力自然不容忽視，所以在議員布局上，賴瑞隆採取「一手帶兩人」：一位是現任議員黃彥毓，另一位則是新人黃敬雅。

這樣的布局，其實在地方政治並不罕見。現任議員維持基本盤，新人則嘗試開拓新的票源，一老一新形成互補，也有助於擴大整體政治能量。照理說，在地方政治的運作邏輯中，現任議員通常擁有組織、人脈與知名度優勢，新人想要突圍並不容易。然而這次初選結果卻出現逆轉，最終突圍的反而是黃敬雅。

這可能意味了在新人輩出的競爭環境中，「新人牌」反而可能比「現任牌」更具政治想像空間。對選民而言，新人代表的是新的政治形象與世代更替，而這也讓黃敬雅在這場初選中成功取得突破。同時從另一個角度來看，這場初選的結果，也讓賴瑞隆在本命區的布局出現了新的變化，原本「一帶二」的政治安排，最終卻只留下新人，這也代表著地方政治版圖正在出現新的調整。

▲黃彥毓成為沒有通過初選的現任民進黨議員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃彥毓成為沒有通過初選的現任民進黨議員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

派系與黑馬交錯　選情最後階段出現變數

像是湧言會系統推出的黃雍琇，3年前就曾投入議員初選，但未能過關。這一次再度挑戰，仍然未能突破門檻，等於連續兩次在黨內初選止步，也顯示派系在這個選區的力量並沒有想像中穩固。另一位原本被視為黑馬的人選，是小港明孝里里長林浤澤。林浤澤在地方基層經營多年，又有立委邱議瑩系統力挺，一度被認為有機會在新人競爭中突圍。然而就在初選最後階段，卻因詐騙案件判決問題引發爭議，整個選情急轉直下，也讓原本可能形成的競爭態勢瞬間崩盤。

然後在「六搶三」當中，最讓人驚訝的是幾乎沒有政治資歷的吳昱鋒。不少人私下坦言，在這次初選民調出爐之前，幾乎沒有人聽過這個名字。吳昱鋒出身科技產業，曾經營新創公司，主打科技背景與青年世代，也刻意強調自己「沒有黨內派系」，以素人姿態投入選戰。或許可能沒有政治派系包袱，反而在這場派系與新人交錯的混戰中成功突圍。

前鎮小港形成「一老兩新」格局

在多方因素交錯之下，前鎮、小港這一區的提名結果呈現出一個頗具象徵性的格局「一老兩新」。當中「老將」是多屆議員鄭光峰。鄭光峰在地方政壇耕耘多年，組織與服務網絡穩定，長期維持穩固票源，在地方政治版圖中幾乎被視為最穩定的一席，也是湧言會的在前鎮小港的頂梁柱。

過去議員連任往往仰賴長期服務與地方人脈，不過隨著高雄政壇逐漸進入「後陳其邁時代」，地方政治勢力也開始重新布局，新人崛起的速度明顯比過去更快，像是林園小港選區，打著「陳其邁子弟兵」的張耀中，也是以新人之姿通過初選。

「一老兩新」的結果似乎也透露出現任優勢正在快速鬆動，也意味著地方政治力量正在重新洗牌。當新人開始取代熟面孔，當派系盤算被素人突圍打亂，這不只是一次議員初選的勝負，也是高雄民進黨地方政治版圖重組的前哨戰。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

民進黨高雄市議員初選昨（5日）進行大岡山選區及前鎮小港電話民調，初選結果出爐，後公布的前鎮大岡山選區部分是「4搶3」局面。最後現任議員林志誠、黃秋媖、新人蔡秉璁出線。

爆冷！民進黨高雄前鎮小港初選出爐　現任議員、最帥里長落馬

獨／菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

王定宇緋聞賴清德撂重話　民進黨團駁派系內鬥：他是有感而發

高雄國立大學宅房價大PK　1校單坪年跌5.1萬最慘

