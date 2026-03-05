28年終於調整！書記官專業加給提高至6070　回溯3／1生效

▲書記官專業加給28年未調整終於調薪，行政院核定調增至6070元，3月起生效。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

長年被視為司法體系「第一線幕後英雄」的書記官，薪資待遇終於往上調整，法務部發布新聞稿表示，行政院已於3月4日核定，同意調增紀錄書記官的「增支專業加給」，由原本每月4700元調高至6070元，調幅參照自1997年修正迄今軍公教待遇累計調整幅度約29.15%，並自今年3月1日起生效。

法務部指出，書記官遍布各級法院、檢察機關及行政執行機關，是司法體系最重要的第一線人員之一，負責案件紀錄及行政作業，並協助審判、偵查與執行等工作，業務內容不僅涉及大量程序細節，也須具備司法實務經驗與法律專業能力，才能確保案件順利推進。

然而，書記官專業加給自1997年修正後至今已長達28年未曾調整，期間司法業務量卻大幅增加。法務部統計指出，平均每位書記官承辦案件量，從1997年的1332件，增加至2024年已達3803件，增加幅度近3倍。

此外，近年書記官人力也面臨補充困難。統計顯示，書記官類科提缺報到率近5年由66.20％下降至56.58％，離職率則從1.82％上升至3.94％，人力流失情形已對司法運作造成壓力。

法務部表示，為肯定書記官長期投入司法工作的專業與辛勞，自2019年即開始研議調整專業加給。法務部長鄭銘謙上任後進一步指示積極爭取，歷經多次向行政院說明與申覆，最終獲得行政院核定調整。

鄭銘謙也特別感謝行政院長、行政院人事行政總處、主計總處及立法院多位委員對此案的支持與協助，讓書記官待遇得以改善。

法務部同時指出，面對案件量逐年增加的壓力，未來也將從制度面檢討業務流程，包括推動業務減量、導入AI與數位化工具輔助作業，透過科技化與流程簡化方式減輕書記官負擔。

鄭銘謙也要求各地檢署及行政執行機關首長持續關懷基層書記官，打造尊重專業、彼此支持的友善職場環境，讓第一線司法人員能在良好工作條件下，持續守護司法品質與社會公平正義。