轟國民黨擋軍購「欲加反對何患無辭」　民進黨團：洩恨式全部反對

▲民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲和副幹事長陳培瑜召開輿情回應記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨版本軍購特別條例草案將亮相，國民黨今（5日）召開記者會並強調，一定會回應美方期待。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨先前反對完全不附理由，只因為人多就企圖拖垮國防戰力。若在野黨要監督，條文可拆開好好討論，但完全沒有，無法回應全民期待，更不用刻意講回應美方期待，看不到國民黨反對什麼，只看到「洩恨式」全部反對。

針對國民黨版軍購，民進黨團幹事長莊瑞雄今（5日）表示，國民黨開記者會針對軍購提出主張，聽到現在可以用兩個字形容，就叫「心虛」。軍購特別條例在立法院程序委員會裡，遭藍白擋了9次，完全不附理由，「欲加反對，何患無辭」，只因人數多，就企圖把國防戰力拖垮。

莊瑞雄提到，國民黨今天說軍購編在公務預算，不要放在特別條例裡面，好像國民黨會贊成一樣，這也很荒唐，因為今年度總預算到現在都還沒排入立法院審議，所以國民黨說為了怕排擠預算而反對軍購條例，這也是胡扯。

莊瑞雄強調，國防戰力涉及整個國家的安全、國防戰力以及房外力量的提升。軍購特別條例才七個條文，如果在野黨好好監督，可以一條條拆開，在國會裡開放透明討論，可是完全沒有，國民黨沒辦法回應全民期待的話，更不用刻意講國民黨是在回應美方期待。

「其實我沒有看到國民黨真正反對的是什麼」，莊瑞雄舉例，精準火砲的建置採購、遠程精準飛彈的採購，難道國民黨認為不重要、不需要嗎？還有其他無人機、反制系統，甚至反攻、反彈道跟反裝甲飛彈，以及人工智慧與台美共同研發與採購合作的裝備、系統等，沒有看到國民黨針對整個軍購條例回應，只看到這段時間，國民黨總預算、軍購特別條例做「洩恨式」的全部反對。