七堵婦突昏倒路旁「額頭擦傷」　基隆警即刻伸援送醫救治

▲七堵婦街頭倒地疑身體不適，基隆警協助送醫救治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區福二街昨（4日）中午傳出老婦人倒臥路旁事件，民眾見狀立即報警求助，警方獲報趕赴現場，發現老婦疑因身體突感不適跌倒，額頭擦傷且一度無法言語。警方先行安撫情緒並協助救護人員將其送醫治療，同時聯繫家屬到院照護。家屬對警方即時伸出援手表達感謝，所幸老婦及時獲得協助並無生命危險。

基隆警第三分局百福派出所於昨天中午12時許接獲民眾報案，指稱在七堵區福二街17號1樓前，有一名老婦人倒臥路旁、神情痛苦，疑似身體不適。所長林宸霆與警員李庭安獲報後立即趕赴現場查看。

警方到場後發現老婦人倒臥地面，疑因身體突然不適而跌倒，額頭有擦傷，所幸意識仍清楚。但因當時無法言語，且身上未攜帶任何身分證件，員警先行安撫其情緒，同時協助救護人員將老婦人送往醫院治療，並由值班同仁協助聯繫家屬前往醫院照護。

家屬得知警方即時伸出援手，對警方的協助深表感謝，頻頻致謝，表示若非員警與救護人員迅速處置，後果恐難以預料。

基隆警第三分局呼籲，民眾若身體出現不適應儘速就醫，家中若有年長者外出時也應多加留意其身體狀況；如遇緊急情況，請立即撥打110或119求助，以確保自身安全。