美伊戰爭爆發！200國人因航班滯留　外交部滾動式執行照護計畫

▲外交部說明因應中東情勢應變作為。（圖／外交部提供，下同）



記者陳家祥／台北報導

美伊戰爭爆發，行政院今（5日）院會安排各部會報告「中東情勢因應」，外交部指出，針對身處空域關閉、或有限度開放國家的國人，可到空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦等國，儘速搭乘民航機離境。外交部提醒，旅居受戰事影響國家的國人，請主動與我國駐外館處聯繫，以便相關駐處得以適時提供後續必要協助。

外交部表示，中東地區我旅外國人及僑民約3000餘人，另有200餘位因航班中斷滯留該地區的國人。外交部強調，保護在海外長期定居僑民及短期旅行國人的人身安全均為外交部首要任務，已責成我國相關駐外館處主動瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

外交部指出，依據目前中東地區空域開放及關閉狀態，最新的安全建議及協助措施方面，針對空域有限度開放的國家如阿拉伯聯合大公國，外交部建議國人可利用後續復航的商業航班返國，或可與我駐杜拜辦事處聯絡，我駐杜拜辦事處將協助國人入境阿曼，後續國人可自阿曼搭乘商業航班返國。對空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦，則建議國人儘速搭乘民航機離境。

針對空域關閉的以色列部分，外交部說明，滯留當地國人倘有離境需求，可主動聯繫我駐以色列代表處，駐處可協助以陸路方式前往約旦，國人再自行搭乘約旦前往歐洲或東南亞的班機。

而同樣空域關閉的卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克方面，外交部說，有意離境的國人可分別與我國駐沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、杜拜及約旦代表處聯繫。

外交部提醒，長期旅居及短期滯留受戰事影響國家的國人務必提高警覺並遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我國駐外館處聯繫，以便相關駐處得以適時提供後續必要協助。

▲外交部亞非司長顏嘉良出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）