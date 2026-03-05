　
社會 社會焦點 保障人權

「我要裝潢」遇詐想領200萬　基隆警銀聯手保他積蓄

▲裝潢名義提領200萬疑遇詐 基隆警銀聯手攔阻保住積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲裝潢費名義提領200萬，基隆警銀機警聯手保住積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名民眾日前到銀行臨櫃，以「裝潢費用」為由提領200萬元，行員在關懷提問過程中察覺異狀，懷疑可能遭遇詐騙，立即通報警方到場協助。員警趕抵後耐心查證並分析常見詐騙手法，成功勸說民眾打消提領念頭，及時守住其辛苦積蓄，也展現警銀合作攔阻詐騙的防詐成效。

基隆警第三分局七堵派出所於昨（4日）接獲華南銀行通報，一名民眾臨櫃欲以「裝潢費用」為由提領200萬元，銀行行員在關懷提問過程中察覺情況有異，懷疑民眾可能遭遇詐騙，隨即通知警方到場協助。

▲裝潢名義提領200萬疑遇詐 基隆警銀聯手攔阻保住積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝）

七堵派出所所長曾昭展與警員李忠翰獲報後迅速趕赴現場，經耐心詢問發現，該名民眾以家中裝潢為由欲提領大筆現金，但過程中言詞閃爍，無法清楚交代款項用途及交付對象。警方研判可能為詐騙集團慣用手法，立即向民眾說明常見詐騙案例與話術，逐一分析可疑之處，最終成功勸說民眾打消提領念頭，保住其辛苦積蓄。

警方指出，詐騙集團常以「投資獲利」、「裝潢工程款」等名義誘騙民眾提領大額現金，甚至提供造假估價單以規避金融機構查核。此次多虧銀行行員及時察覺異狀並主動通報，充分展現警銀合作防詐機制的成效。

基隆警第三分局呼籲，民眾若遇到被要求提領大額現金並交付他人的情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以保障自身財產安全。

關鍵字：

基隆市詐騙裝潢阻詐

