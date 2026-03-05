爽喝花酒收百盒燕窩！刑大前隊長暗助地下匯兌　開庭瘦到認不出

▲涉洩漏掃蕩時間助地下匯兌逃查，北市刑大前隊長陳建志出庭全盤否認 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾任北市刑大偵二隊隊長、後轉任宜蘭羅東分局偵查隊長的警官陳建志，涉接受地下匯兌業者招待飲宴、收受燕窩禮盒，並洩漏檢警掃蕩時間協助業者轉移據點，遭依《貪污治罪條例》等罪起訴，目前已遭停職。士院今（5）日第二次開庭，陳仍否認犯罪，僅承認曾參與餐宴並傳送新聞連結給業者，後續將傳喚4名證人，案件將於5月起密集開庭調查。

士院今第二次開庭，陳建志委由律師進行答辯，針對檢方指控在高檔餐廳接受招待，仍稱是「被動受邀」，並否認曾要求對方安排專車接送或多次前往酒店消費。至於檢方指稱他向業者索取130盒燕窩禮盒作為公關贈禮、總價約7萬5400元一事，則解釋相關禮盒是自己出資購買，並已支付約7萬元，並非收受不正利益。

對於最關鍵的「洩密」部分，陳建志承認曾將新聞連結傳送給地下匯兌業者高豐達，但強調該行為只是分享公開資訊，並未洩漏任何偵查機密，因此否認犯罪。

起訴指出，2019年間檢警查緝地下匯兌集團時，高豐達與共犯陳坤忻經營地下匯兌生意。高豐達事後與陳建志結識，雙方逐漸建立往來。同年6月11日，陳建志為展現人脈，指示高豐達在台北知名私人招待所「海峽會」訂包廂，並邀集承辦案件的刑事局員警同桌飲宴，餐費1萬2388元由高豐達支付，現場還安排傳播小姐陪侍。檢方認為，高豐達藉機打探偵查進度，並為自保拍下陳建志等人酒後放縱的照片留存。

▲爆向地下匯兌通風報信，前北市刑大隊長開庭暴瘦。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方另指控，陳建志後續多次要求高豐達安排司機接送並前往酒店消費，同年秋季更向對方索取130盒燕窩禮盒作為公關贈禮。起訴書指出，2019年12月17日晚間，高豐達邀陳建志到台北「AK酒吧」碰面，席間陳建志向對方透露警方計畫在總統大選前掃蕩地下匯兌，高豐達得知後便將據點轉移至南部，藉此躲避查緝，因此檢方認定陳建志涉嫌洩漏偵查資訊。

整理爭執與不爭執後，法官後續將傳喚4名證人到庭作證，釐清餐宴往來、禮盒來源以及是否涉及洩密等爭點，暫排庭期，分別為5月7日、5月14日、5月21日及5月28日。

庭訊結束後，陳建志步出法院時明顯消瘦，目測至少暴瘦20公斤以上。面對媒體追問是否洩密、是否接受招待等問題，他全程低頭快步離去，未作任何回應。