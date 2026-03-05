北市松山區商旅被砸！醉男鬧事被逮　「不爽欠房租」房東兒幹的

▲吳男不滿商旅積欠房租，4日凌晨藉酒意砸店遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

3月4日凌晨北市松山區長安東路二段某商旅發生酒客砸店事件，雖然業者事後表示是遭房客酒後口角砸店，但知情者透露，涉嫌暴力砸店的吳男（38歲），其實是商旅房東的兒子，轄區中崙派出所接獲報案後，立即派遣警力趕赴現場，到場即發現現場地面一片凌亂，吳男仍酒後失控大聲咆哮，員警迅速控制現場，依警察職權行使法予以管束，加上商旅業者堅持提告，警方偵訊後依涉犯毀損、恐嚇罪嫌將吳男移送。

據了解、藉酒意暴力砸店的吳男，是商旅所在大樓的房東親兒，他疑似不滿商旅業者長期積欠租金，才藉酒意當天凌晨到該商旅鬧事，吳男進入旅館對著櫃台暴力拍桌：「快交租金、不然讓你房客住不下去！」之後揮手砸毀店內物品，並在大廳噴灑滅火器，業者無奈報警處理，警方認定吳男當場出言恐嚇和損毀店家物品屬實，依準現行犯將他逮捕帶回。

吳男則認商旅業者積欠租金賴帳本應搬走，但因雙方租約未到期目前雙方告上法院，但警方認定吳男毀損店家設施、出言恐嚇屬實，警方偵訊後將他移送台北地檢署偵辦；松山警方強調：對於任何暴力滋事行為，必定迅速到場、強勢執法，絕不寬貸，全力維護社會秩序與民眾安全。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相