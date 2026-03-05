美伊戰爭波及台股！3天跌7.3%　金管會：基本面穩健、密切關注變化

▲金管會副主委陳彥良出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美伊戰爭爆發後，台股本週連兩天下跌，今反彈開高，指數一度大漲超過1261點重新站回34000點。考量美伊戰事仍持續，行政院今（5日）院會安排各部會報告「中東情勢因應」，金管會表示，2日至4日台股跌幅7.3%，但台股基本面仍佳，且國內上市櫃公司截至1月底營收金額新台幣4.724兆，較去年同期成長30.96%，為歷年同期最高，後續會密切關注國際政經情勢發展及台股變化，適時採行相應措施。

金管會表示，近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計115年3月2日至3月4日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

金管會說，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場115年截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司115年1月底營收金額為新臺幣4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。

金管會提到，台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心已於115年3月4日發布新聞稿，呼籲投資人理性面對短期波動，另金管會將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。