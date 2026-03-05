腎友必看！低鈉鹽恐致心律不整　護腎藥物地雷報你知

▲▼ 嘉基董奎廷醫師破解三大護腎迷思，呼籲民眾莫陷健康陷阱 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春節長假過後，親友聚餐的大魚大肉常讓民眾擔心身體負擔。嘉義基督教醫院腎臟科診間近期湧入不少焦慮患者，詢問如何「補腎」？嘉基腎臟科董奎廷醫師特別針對診間最常聽到的三大護腎迷思進行深度解析，呼籲大眾切勿陷入「以形補形」或「過度節食」的誤區，以免不僅沒補到腎，反而造成不可逆的器官傷害。

許多長輩深信吃豬腰、豬肝等內臟類食物可以強化腎功能。董奎廷醫師強調，內臟類食物的「磷」含量極高，對於腎功能不佳的患者而言，過多的磷無法順利排出，將引發皮膚搔癢、骨質疏鬆，嚴重時甚至會導致血管硬化，造成反效果。

雖然蛋白質攝取過多會增加腎臟負擔，但「完全不吃」是錯誤做法。醫師警告，蛋白質攝取不足會導致營養不良與肌少症，使身體抵抗力變差。正確做法應是「適量」攝取，並優先選擇雞肉、魚肉及豆製品等優質蛋白。

市售「低鈉鹽」往往是用「鉀」來取代「鈉」。董醫師提醒，腎友排鉀能力降低，使用低鈉鹽極易造成高血鉀症，嚴重時甚至會引發心律不整，對生命構成威脅。

除飲食誤區外，董醫師也列出兩大藥物地雷：一是不明中草藥與補品，可能含有重金屬或具腎毒性成分；二是非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)，這是最常見的止痛藥類型，卻會導致腎臟血流減少，是腎功能急劇惡化的首要殺手。

董奎廷醫師表示，年後的數值波動多半是暫時性的，只要回歸規律飲食、適量飲水並按時服藥，多能將數值追回。但若出現以下三大警訊，應立即就醫：

泡泡尿增加： 尿液泡沫明顯增多且久久不散。

腳踝水腫： 雙腳或腳踝出現不明原因腫脹。

血壓難以控制： 原本穩定控制的血壓突然異常飆高。

守護腎臟需從日常生活做起，董醫師期望民眾都能落實「三少一優」（少磷、少鉀、少鹽、優質蛋白）原則，如有疑慮應諮詢專業醫師，切勿聽信偏方，才能擁有「腎」采飛揚的健康生活。