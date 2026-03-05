基隆植樹節3／12七堵苗圃登場！憑發票換樹苗　限量5000株

▲基隆植樹節3月12日登場，七堵苗圃發票換樹苗邀市民種綠意。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

響應中央「原地扎根、韌性森活」植樹月活動，基隆市政府將於3月12日（星期四）在七堵苗圃舉辦植樹節「發票換樹苗」活動，鼓勵市民參與城市綠化與生態保育。民眾只要持115年1至2月或3至4月發票3張即可兌換1株苗木，每人最多可領3株，總計提供約5000株，送完為止。活動所得發票將全數捐贈本市社福團體，讓民眾在種下綠意的同時，也能發揮公益力量。

產發處長蔡馥嚀表示，市府長期推動樹木保護、生物多樣性與城市綠化工作，市府苗圃每年培育約3萬5千株樹苗，並於每年10月1日至翌年5月31日開放本市機關、學校、社區及鄰里申請綠美化植栽。此外，也持續辦理列管老樹健檢作業，並透過每年植樹月活動舉辦樹苗兌換，鼓勵市民一起為環境永續種下愛心樹苗。

今年活動也響應新北市政府推動的北臺8縣市「百萬人種百萬樹－為地球種下一棵樹」行動，活動現場將提供線上註冊服務，民眾只要完成報名即可獲贈一株樹苗，共同為地球增添綠意。

產發處指出，今年植樹節樹苗兌換活動將於3月12日上午9時至下午3時，在七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）辦理。民眾只要攜帶115年1至2月或3至4月發票3張，即可兌換1株苗木，每人最多可領取3株，預計發放5,000株，送完為止。為響應環保，活動現場將不提供提袋，提醒民眾自備容器或袋子。活動所募集的發票，將於結束後全數捐贈給基隆市社福團體，幫助弱勢族群。

此次提供的苗木種類多達24種，包括楓香、紫薇、山櫻花、青楓、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、櫸木、杜英、黃連木等喬木，以及杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞、鵝掌藤等灌木，提供民眾多元選擇。

此外，活動現場也將由苗圃工作人員分享植栽技巧與花木養護知識，協助民眾提升綠化與園藝能力。現場並安排國稅局基隆分局、基隆市稅捐稽徵處及市府產業發展處相關科室設攤宣導，讓民眾了解最新民生政策與法規資訊。