東京巨蛋坐滿台灣球迷！他驚「今天這裡是台北大巨蛋」　現場照曝

▲東京巨蛋內坐滿台灣人。（圖／翻攝自Threads／tsaimimi0416）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲。許多台灣球迷都衝到日本，要為中華隊加油打氣，中華職棒會長蔡其昌稍早發文表示，東京巨蛋已經被台灣人擠爆了，現在東京巨蛋已經變成「台北大巨蛋」。

東京巨蛋被台灣人擠爆！變成「台北大巨蛋」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌早上10點半左右，在Threads上發文表示，東京巨蛋外面已經被台灣人擠爆了，到處都大排長龍。他更早之前也特別發文邀請大家為中華隊加油，「無論如何，今天我們在東京跟台灣的心跳相同頻率，同島一命！全力為Team Taiwan加油好嗎？」

進入東京巨蛋之後，蔡其昌再度發文，直呼「今天，這裡是台北大巨蛋！開戰！」可知許多台灣人都直接衝日本，要在現場替中華隊打氣。而從蔡其昌貼出的圖片可見，東京巨蛋真的擠滿了人，相當熱鬧。

其他網友看到後，也紛紛直呼，「什麼時候改到台北大巨蛋打？怎麼沒通知」、「超扯，東京巨蛋坐滿台灣人欸，直接主場」、「不說真的會以為在台北大巨蛋」、「台北大巨蛋之東京分部」、「好誇張的台灣人，加油」、「相信大家很熟悉這個場地跟加油聲」、「台灣人好強」、「好壯觀喔～台灣加油～台灣南波萬」。

台灣球迷擠爆東京巨蛋！日媒也報導

根據日媒《體育報知》，台灣球迷從早上9點起便陸續抵達東京巨蛋，現場不僅有球迷在場外拍照留念，也高舉旗幟為球隊加油。另一家日媒《THE ANSWER》指出，看台上幾乎全是台灣球迷，販售區與場內走廊同樣擠滿人群。整座東京巨蛋被台灣球迷的熱情擠爆後，讓日本媒體感到驚訝。