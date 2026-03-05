2026嘉基愛+1公益路跑3/7登場　民雄警公布交管範圍

▲▼ 「2026嘉基愛+1」公益路跑3/7登場 民雄警方公布交通疏導措施 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



由嘉義基督教醫院主辦的「第二屆 2026 嘉基愛+1 八福公益路跑 BLESS RUN」，即將於民國 115 年 3 月 7 日（星期六）清晨盛大登場。嘉義縣警察局民雄分局為維護活動期間跑者安全及確保交通順暢，將於活動當日上午 5 時至 10 時針對賽道沿線實施彈性交通疏導管制，呼籲行經該路段的駕駛人提前規劃動線。



民雄分局指出，本次路跑範圍涵蓋民雄鄉多條重要幹道。其中，主要管制路段為縣道 164 線（起點：嘉 76 線，終點：埤底橋），總長約 8.55 公里。此外，與賽道銜接之鄉道，包括嘉 81 線、嘉 79 線、嘉 80 線、嘉 78 線、嘉 77 線及嘉 76 線等部分路段，亦同步納入管制範圍。警方將視現場人潮與車流狀況，進行彈性人車管制。



針對交通流量較大的省道台 1 線，交通部公路局已核准相關管制措施。管制範圍包括：

南下路段： 台 1 線 258K+705（縣道 164 線）至 260K+505（嘉 80 鄉道）。

北上路段： 台 1 線 259K+170（民雄森林公園）至 258K+705（縣道 164 線）。

上述路段屆時將針對外側車道及慢車道進行管制，請騎士與駕駛人行經該區域時減速慢行，並配合現場警力及義警之指揮引導。

民雄分局提醒，路跑期間除執行公務之車輛及管制區內居民車輛可彈性出入外，其餘車輛行經活動區域請保持警覺，並與路跑人員保持安全距離，嚴禁搶快爭道。

為確保活動圓滿完成並減少對交通之影響，建議民眾於 3 月 7 日上午通勤或往返民雄地區時，可提早出門或避開管制熱區。若有任何交通諮詢需求，可撥打民雄分局電話：05-2262014 洽詢。