派系內鬥？王定宇緋聞賴清德撂重話　民進黨團駁：他是有感而發

記者詹詠淇／台北報導

綠委王定宇捲入桃色風波，總統兼任民進黨主席賴清德昨在中常會結尾強調，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。不過此舉卻遭外界解讀為派系角力。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（5日）澄清，跟派系無關，民進黨是經過一系列與當初威權政府抗爭打拚才建立起來的，賴清德當然會有感而發，從政同志必須要大家一起來守護這個政黨，私人部分就留給當事人回應。

綠委王定宇遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。對於王定宇涉奪人小三的桃色風波，民進黨昨召開中常會，王定宇出國並未出席，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞結尾時強調，民進黨做為執政黨，肩負國人託付重任，因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。

談及外界解讀此次風波是派系角力動作，民進黨團幹事長莊瑞雄今（5日）表示，昨天自己在中常會現場，但賴清德的講話跟派系無關，民進黨很多前輩，不談流血，至少流淚、流汗，經過一系列跟當初威權政府的抗爭、打拚，才建立起來。

莊瑞雄指出，賴清德當然會有感而發，從政同志必須要大家一起來守護這個政黨，至於涉及私人部分，賴清德昨天也只是指示秘書長徐國勇去加以了解。莊瑞雄重申，整個過程因為涉及私人，立院黨團同志大家也「霧煞煞」（霧嗄嗄），還是給當事人去做回應比較好。

莊瑞雄強調，賴清德的談話跟什麼派系無關，是站在讓整個政黨可以有更好的形象，「不是只有國家大家一起的，黨就是民進黨的從政同志我們大家一起的」，社會對民進黨有所期待，當然賴清德也呼籲大家要用更高的標準回應外界期待。