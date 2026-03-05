嘉義民雄分局交通執法強化 　超速違規重點取締

▲▼ 嘉義縣警察局民雄分局全面強化交通執法 守護用路人生命安全 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實交通事故防制，守護轄區用路人的安全，嘉義縣警察局民雄分局宣布，即日起將針對轄內易超速及交通事故高發路段，全面加強執法力道。透過移動式測速照相與機動交通稽查雙管齊下，期盼藉由嚴格執法引導用路人養成良好的駕車習慣，確保大眾「快快樂樂出門，平平安安回家」。

民雄分局表示，針對轄區內（民雄、大林、新港、溪口）多處易肇事路段，將編排勤務執行機動交通稽查，加強取締重大交通違規。重點路段涵蓋：

民雄鄉： 台一線與頭橋工業路口、台一線與埤角路口、164線與79線（福懋加油站）、106線大學路與正大路口。

大林鎮： 中正路與民生路（榮林陸橋）、南華路（南華大學）。

新港鄉： 159線與中洋路口、164線與大潭路口。

溪口鄉： 溪民路與成功路口。

此外，針對車速過快引發的事故，警方將於易違規路段設置「移動式測速照相」，提醒用路人切勿心存僥倖，務必依速限行駛。



為擺脫「行人地獄」汙名，民雄分局此次將「路口不停讓行人」列為執法首要目標。同時，針對「非號誌化路口未依標誌停車再開」、「人行道違規停車」及「排除道路障礙」等項目加強取締，旨在改善道路通行環境，保障弱勢用路人的安全路權。



民雄分局第五組警務員蔡錦銘強調，取締僅是手段，安全才是目的。分局特別呼籲廣大鄉親，應嚴格遵守「酒後不開車、開車不喝酒」原則。酒精會嚴重影響反應速度與判斷力，一旦發生事故，後悔莫及。

民雄分局提醒，交通安全需要每一位市民的配合，唯有遵守交通規則、尊重彼此路權，才能構築一條安心的回家之路。警方將持續透過宣導與執法並行，營造更友善、安全的交通空間。