吃肉圓挺台灣隊！彰化縣府直播經典賽　保險經理帶隊加油

記者唐詠絮／彰化報導

全球棒球迷矚目的「2026世界棒球經典賽」3月5日在東京巨蛋熱血開戰，中華隊一連四天依序強碰澳洲、日本、捷克及韓國，場場都是決定晉級與否的關鍵戰役。為了讓彰化鄉親零時差感受比賽熱潮，彰化縣政府與和美、二林、埔心等鄉鎮公所聯手，連續四天在縣府中庭及各地舉辦直播派對，不僅架設大型電視牆，更準備總計超過2000份的在地美食要讓球迷吃飽喝足，今天(5日)首戰就有保險公司經理號召員工集體到場應援，集氣把台灣隊送進複賽！

▲某保險公司經理帶隊到縣府應援。（圖／記者唐詠絮攝）

今（5）天上午中華隊首戰澳洲隊，雖然比賽在台灣時間11點才開打，但縣府中庭不到10點就已湧現排隊人潮，長長的人龍幾乎繞滿廣場。球迷們頂著豔陽高舉自製看板，吼出對台灣隊的第一勝期待。

▲縣府中庭擠滿加油群眾。（圖／記者唐詠絮攝）

現場有來自彰化藝術高中棒球隊的學生們，他們特地來為大學長加油打氣；南郭國小棒球隊的小球員們也穿著球衣現身，用稚嫩但充滿活力的嗓音，為場上的「中華隊哥哥們」應援，場面相當溫馨熱鬧。

現場更特別的是，某保險公司經理今天也帶著大批員工到場應援。經理受訪時笑說「我們公司已經有員工直接殺去東京現場了啦！但留在台灣的我們也不能輸，今天特地帶著大家一起來縣府，就是要用最大的吼叫聲，隔海幫中華隊集氣，一定要拿下勝利！」這群穿著西裝的員工在現場揮舞加油棒，不斷的揮舞吶喊，現場嗨到爆。

今天縣府準備的美食是由「北斗肉圓生」與「彰化阿璋肉圓」兩家名店聯手提供的500份道地肉圓。由於排隊人潮實在太踴躍，主辦單位現場宣布將視人潮情況隨時「加碼」！縣府也預告，接下來三天原則上都會準備至少500份以上的美食，包括明天的爌肉飯、後天的肉圓及週日的爌肉飯，歡迎鄉親每天來報到，用彰化人滿滿的人情味，隔海傳遞力量給台灣隊。

▲某保險公司經理帶隊到縣府應援。（圖／記者唐詠絮翻攝）