　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

▲台電桃園區處驚蟄宣誓大會

▲台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區處表示，今(5)日為24節氣中的「驚蟄」，正是萬物萌發，蟄伏的鳥獸也甦醒活動時節。為降低鳥獸、樹竹等外部因素造成停電事故，該處今日在桃園區處舉辦「驚蟄宣誓儀式」，展現穩定供電的決心。

台電桃園區處說明，桃園饋線數多達1,100條饋線(佔全國10.4%)、用戶數多達135萬餘戶(佔全國8.7%)，提供既有、新增線路設備及公共建設用電。為強化電網韌性與提升供電可靠度，桃園區處平均每日有370人及150台工程車，24小時不間斷，進行強化電網韌性作業。

▲台電桃園區處驚蟄宣誓大會

▲清除鳥巢作業。（圖／台電桃園區處提供）

經統計去(114)年驚蟄宣誓春季特別加強穩定供電作為，累計清除鳥巢達71處、樹竹修剪14,280平方米、設備不良更換263 處、加裝被覆罩27處，比較113年度春季(3月至5月)因受到外在環境、外物碰觸、設備不良等因素，造成事故停電件數減少約14%。

今日舉辦「驚蟄宣誓儀式」同時，也投入承攬商及自有人力計195人及升空車、吊臂車等工程車計105台，加強進行樹木修剪、鳥巢摘除、設備汰換等強韌工作，期降低停電事故。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡阿嘎反指標又發威？　飛日看WBC被卡場外
快訊／再度挨轟！　台灣0比3落後
快訊／張奕化解滿壘危機！　台灣6局0比2落後
大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽
快訊／陳傑憲被球砸中退場！
快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！
台灣「美女軍團」東京大巨蛋應援！　日網暴動了
快訊／挨轟2分砲！　台灣0比2落後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

七堵婦突昏倒路旁「額頭擦傷」　基隆警即刻伸援送醫救治

7旬婦萬巒街頭迷路　屏東警接「關鍵來電」助她平安返家

手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場！憑發票換樹苗　限量5000株

嘉義民雄分局交通執法強化 　超速違規重點取締

2026嘉基愛+1公益路跑3/7登場　民雄警公布交管範圍

花蓮水產培育所贈魚苗！設籍花蓮民眾皆可申請　即日起至月底

警民攜手守護台南　王正坤醫師春酒慰勞市警一分局員警、義警

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

七堵婦突昏倒路旁「額頭擦傷」　基隆警即刻伸援送醫救治

7旬婦萬巒街頭迷路　屏東警接「關鍵來電」助她平安返家

手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場！憑發票換樹苗　限量5000株

嘉義民雄分局交通執法強化 　超速違規重點取締

2026嘉基愛+1公益路跑3/7登場　民雄警公布交管範圍

花蓮水產培育所贈魚苗！設籍花蓮民眾皆可申請　即日起至月底

警民攜手守護台南　王正坤醫師春酒慰勞市警一分局員警、義警

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

球迷、賭徒熱血棒球魂大復活　全台地下簽賭「單日破40億」

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

平日白天照樣爆量收看　Netflix播WBC局間插廣告引熱議

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

趕快逆轉！WBC彰化送800肉圓　阿璋霸氣喊：贏澳1分加碼100顆

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

【結局竟是羅生門】陸加油站驚見「人肉插隊」　女卡位放大招「躺引擎蓋」

地方熱門新聞

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

金氏紀錄「百足真人」蕭壠香科蜈蚣陣開館108神童登場

番路農會農民節表揚24位傑出青農

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

南投縣打造16處量測站+五合一設備+LINE服務健康平台

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

陳嘉祥接任南投縣政府人事處長

台南仁德聯結車掉落化學桶外洩消防人員圍堵止漏幸無人傷

解決AI資安風險　台日業者簽MOU打造「eSIM身分錢包」

更多熱門

相關新聞

驚蟄鳥獸活躍恐影響供電台電台南誓師111人守護電網

驚蟄鳥獸活躍恐影響供電台電台南誓師111人守護電網

今年節氣「驚蟄」落在3月5日，象徵春雷乍響、萬物甦醒，樹竹萌發、鳥獸活動也逐漸頻繁，為避免鳥巢、松鼠活動或樹竹生長影響供電線路造成停電事故，台電台南區營業處5日舉行誓師大會，由處長廖學智率領同仁宣誓守護穩定供電，並動員自營工班與承攬商共111人、50輛大型機具與車輛投入電網維護行動，展現強化供電韌性的決心。

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...開運

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...開運

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

關鍵字：

驚蟄台電桃園供電穩定停電防護

讀者迴響

熱門新聞

宋晟睿草上飛美技！台灣0比2澳洲

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

486先生曝公司困境：只能硬撐

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面