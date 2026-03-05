台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

▲台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區處表示，今(5)日為24節氣中的「驚蟄」，正是萬物萌發，蟄伏的鳥獸也甦醒活動時節。為降低鳥獸、樹竹等外部因素造成停電事故，該處今日在桃園區處舉辦「驚蟄宣誓儀式」，展現穩定供電的決心。



台電桃園區處說明，桃園饋線數多達1,100條饋線(佔全國10.4%)、用戶數多達135萬餘戶(佔全國8.7%)，提供既有、新增線路設備及公共建設用電。為強化電網韌性與提升供電可靠度，桃園區處平均每日有370人及150台工程車，24小時不間斷，進行強化電網韌性作業。

▲清除鳥巢作業。（圖／台電桃園區處提供）

經統計去(114)年驚蟄宣誓春季特別加強穩定供電作為，累計清除鳥巢達71處、樹竹修剪14,280平方米、設備不良更換263 處、加裝被覆罩27處，比較113年度春季(3月至5月)因受到外在環境、外物碰觸、設備不良等因素，造成事故停電件數減少約14%。

今日舉辦「驚蟄宣誓儀式」同時，也投入承攬商及自有人力計195人及升空車、吊臂車等工程車計105台，加強進行樹木修剪、鳥巢摘除、設備汰換等強韌工作，期降低停電事故。