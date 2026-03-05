藥師林士峰喊「護照不如台胞證」　綠黨團：中國常吃豆腐、互比沒必要

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者詹詠淇／台北報導

近日中東戰火持續延燒、區域緊張情勢擴大，我外交部與相關駐外館處竭力協助海外國人安全，並確保在第一時間提供必要協助。不過，藥師林士峰卻發文稱，「在危險國度時，你才會感慨，拿中華民國護照還不如台胞證」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（5日）直言，每逢國際發生戰亂或重大變故，常看到中國藉機「吃豆腐」，沒有必要拿台胞證和護照在戰爭中互比。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲和副幹事長陳培瑜今（5日）召開輿情回應記者會。針對中東戰火，藥師林士峰發文喊，「在危險國度時，你才會感慨，拿中華民國護照還不如台胞證」，莊瑞雄表示，每一次世界上有重大變故時，比如有戰火或讓國人陷入危險的事件時，常看到中國出來吃豆腐。

莊瑞雄相信，在台灣不管是哪一個政黨（執政），中華民國跟中華人民共和國在外交上的博弈、爭奪戰已經幾十年了。「中國是一個大國我們都很清楚，中國在國際上很有影響力，我們也很清楚」，但沒必要在國人同胞，尤其碰到戰爭時，刻意說，「哎呀現在拿台胞證喔，比我們的護照更有用」。

莊瑞雄認為，真正關心國人同胞，政府應該做的、朝野政黨和社會具影響力者更應關心的，是政府必須審慎做因應，滯留在其他比較危險境遇的國人，「我們在沒有外館的地方，我們有代表處」，也希望政府可以發揮更大的能量保護僑胞，如果僑胞在國外有任何需要，可以跟代表處尋求協助。

莊瑞雄表示，真正碰到沒有辦法的時候，為了國人安危，「我看也有一些人會到中國的大使館去求助，我相信呢有這樣的一個動作，國人同胞也不會認為說那個是多羞恥的一件事情」，但這樣拿台胞證和護照，在戰爭中互比，相信沒有必要。