警民攜手守護台南　王正坤醫師春酒慰勞市警一分局員警、義警

▲王正坤醫師（右）舉辦義警春酒活動，慰勞台南市警一分局員警與義警人員，台南市長黃偉哲（中）與一分局長章振國到場致意，感謝警察與義警守護地方治安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慰勞基層員警長期守護地方治安的辛勞，台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師，4日晚間在台南長榮酒店舉辦義警春酒活動，台南市長黃偉哲、警一分局長章振國與王正坤醫師一同上台致意，向第一線警察同仁與義警弟兄表達感謝與支持，現場氣氛溫馨熱絡。



王正坤醫師表示，義警與警察同仁長年站在治安第一線，不論重大節慶、連續假期或大型活動期間，都必須堅守崗位，肩負治安維護、交通疏導及突發事件處理等任務，值得社會給予更多肯定與尊重。他強調「警力有限、民力無窮」，義警制度不僅能協助警方執行勤務，更象徵社會各界對警察工作的支持與信任。



此次春酒餐會也邀請地方各界代表共襄盛舉，包括市府與民意代表、警政體系代表及地方與學界人士出席致意，肯定義警同仁長期無私奉獻、守護地方安全的付出。

王正坤醫師多年來積極投入公益與社區安全事務，自擔任義警中隊長以來，持續以實際行動支持警政工作。每逢重要節慶或勤務繁忙期間，他都會主動慰勞分局員警，為基層警力加油打氣，也成為警民合作的重要橋梁。第一分局表示，轄區治安穩定，與民間力量密切合作，本次春酒聚餐也被視為年度重要交流場合，透過輕鬆互動增進義警與員警間的默契，為新年度治安工作注入更多動能。

王正坤醫師本身為企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長及藝群醫學美容集團董事長，長期在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，也在成功大學附設醫院授課美容醫學逾20年。藝群醫美集團目前旗下包含Dr.藝群保養品公司及22家藝群醫美診所，遍布全台各地。

王正坤醫師也長期投入公益與企業社會責任，並榮獲114年全國好人好事代表「八德獎」。他指出，隨著部分資深義警逐漸年長，義警組織亟需更多青壯世代投入接棒，讓警民合作精神持續傳承。他也呼籲有志青年加入義警行列，與警察同仁並肩守護家園，共同打造更安全、溫暖的城市環境。