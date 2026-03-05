宜蘭縣議長心腹「1家3口人間蒸發」行踨曝光　分兩批前往大陸

▲宜蘭縣議會9職等秘書黃毓恒。（圖／翻攝自《黃毓恒臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議會近日傳出離奇事件，備受議長張勝德器重的9職等秘書黃毓恒，自春節過後便未如期出勤，且在面臨記過免職的前夕，於昨（4）日上午突然向議會遞交辭職函，並和妻子、兒子一家3人同時失聯，宛如「人間蒸發」引發外界高度關注。據了解，覆黃毓恒一家3人已分兩批出境前往大陸，根本沒在台灣過年。

宜縣議會9職等秘書黃毓恒一家三口「人間蒸發」失聯案，是於2月23日開學日引爆，當天，黃毓恒就讀國中的兒子未到校，此後數日也未出現，校方通報為中輟生，進而聯絡家長，卻發現電話始終無法接通。縣議會派員前往黃家查看，赫然發現大門深鎖、人去樓空，不僅同事聯繫不上，連黃的老父親也對兒子一家三口的去向一無所知，驚覺事態嚴重。

根據出入境紀錄顯示，黃毓恒於1月26日率先獨自離台，妻兒則於2月12日（農曆初三）隨後出境，目的地皆為中國大陸。令人不解的是，在2月22日開學前夕，黃員還曾聯繫學校聲稱要幫孩子辦理轉學，實則當時全家人早已不在國內，疑似以此拖延被察覺的時間。

另，黃毓恒並非首次失蹤。據悉，其在擔任刑警期間就曾因債務問題有過失聯紀錄，當時由父親出面協助償還後辭職。後來他積極投身政商界，曾有意參選礁溪鄉長，平時出入以名車代步，並以妻子名義投資建築、遊覽車等事業，生活看似優渥，背後是否因投資失利導致龐大債務缺口，已成地方議論焦點。

面對曠職與失聯，黃毓恒昨日透過臉書傳回一份親筆簽名並蓋有指紋的辭職書，理由僅淡淡寫道「個人健康狀況不佳」。文中提到其一年前曾因胰臟囊腫動刀，隨後因血糖控制不穩定多次請假。但議會清查發現，黃員去年底多次請假並未實際住院，懷疑是為了處理個人財務或準備潛逃出境。

雖然黃員主動遞交辭職書，但因其無故失聯、長期曠職在先，縣議會表示將依相關規定程序辦理，恐面臨記過及免職處分。目前雖尚未傳出有債主上門討債，但警方仍將持續追蹤其一家3口在海外的動向，釐清這起「人間蒸發」案背後的真正動機。