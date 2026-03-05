美軍用MK-48重型魚雷擊沉伊朗軍艦　台灣也有！將由海鯤號搭載

▲國造潛艦海鯤號潛航測試，國安會秘書長吳釗燮在社群平台X上釋出空拍圖。（資料照／取自吳釗燮X）



記者陶本和／台北報導

美國戰爭部昨天（4日）宣布，美軍潛艦在斯里蘭卡外海，以MK-48重型魚雷，擊沉伊朗德納號巡防艦（IRIS Dena）。事實上，台灣也有對美採購這款MK-48重型魚雷，且未來可由國造潛艦「海鯤號」來搭載。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天在記者會上宣布，美軍潛艦於斯里蘭卡附近海域，擊沉伊朗德納號巡防艦（IRIS Dena），並且公布了MK-48重型魚雷擊沉該船艦的震撼畫面；赫格塞斯形容此行動是「無聲的死亡」（Quiet death），寫下美軍自二戰以來，首次在實戰中以潛艦擊沉敵艦的紀錄。

事實上，美軍所配置的這款MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷，台灣也有採購，並且配置於現役劍龍級潛艦，未來也規劃於國造潛艦海鯤號上搭載。

台灣在多年前就已經完成MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷的採購，美軍則是依照期程分批運交台灣。不過，近日政壇上吵破頭「軍購延宕交貨」的議題，除了F-16V之外，另一個有延宕交貨狀況的，就是MK-48重型魚雷。

至於為何MK-48重型魚雷會有延宕問題，主要原因在於重雷屬於「極度低消耗」的軍品，近10年來的演習，每兩年一次的環太平洋軍演中，「擊沉演練」會消耗掉2枚而已，平時的演練也很少使用重雷實彈，大部分使用操雷。

因此，在低消耗、低需求之下，廠商無利可圖，產線也一直難啟用；不過，近年來，中共與俄羅斯大幅度的軍事擴張，讓許多國家重啟建造新的潛艦，所以重型魚雷的需求又回來了。

據了解，台灣本來對於採購重型魚雷是不太樂觀的，甚至已經跟美方溝通，是否可以把庫存彈藥改裝，裝上新的導引交貨；所幸後來MK-48的產線恢復，台灣就恢復原本計劃購買新的重型魚雷。