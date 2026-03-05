大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽　經典賽前3名曝

▲WBC中華隊先發投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲，之後會對上日本、捷克、韓國。美國職業棒球大聯盟（MLB）稍早透過粉專，分享專家小組預測的前三名，同時認為中華隊會止步小組賽。

MLB專家小組預測前三名

美國職業棒球大聯盟（MLB）專家小組預測經典賽的名次，A組部分，他們認為將是波多黎各、加拿大晉級；B組是美國、墨西哥晉級；C組是日本、韓國晉級；D組是多明尼加、委內瑞拉晉級。至於最終的前三名，依序是美國、多明尼加、日本。

其中C組部分，MLB專家小組預測排行第一的是日本，第二是韓國，第三是中華隊，第四是澳洲，第五是捷克。換言之，MLB專家小組預測中華隊會止步小組賽。

除此之外，MLB專家小組還預測了MVP會是美國隊的小鮑比·威特（Robert Andrew Witt Jr.）。MLB最後透過粉專拋問，大家同意專家小組的預測嗎？

專家小組的預測曝光後，也在PTT的Baseball板上掀起熱烈討論，「那今天穩了」、「非常合理」、「非常實在」、「合理，但我期待不合理發生」、「各隊實力如果差異不大，再來就是看臨場表現，其中，運氣（球運）是最重要的」、「輸日本五分內、輸韓國兩分內我就覺得今年超強了」、「合理，但期待大谷打臉MVP排名」。