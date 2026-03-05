　
地方 地方焦點

安樂區連辦2場市政說明會　謝國樑：傾聽民意打造宜居基隆

▲基隆安樂區連辦2場市政說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆安樂區連辦2場市政說明會，謝國樑與市民面對面聽建言。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為讓施政更貼近市民需求，基隆市政府昨（4日）晚間在安樂區舉辦兩場市政說明會，由市長謝國樑率市府團隊與市民面對面交流，說明市政推動成果並聽取地方建言；立法委員林沛祥亦到場支持，表達與市府緊密合作、共同推動地方建設的決心。

謝國樑表示，市府持續推動多項建設與民生政策，包括騎樓整平、行人有序、全齡照護、基隆捷運與北五堵開發、八斗子遊艇碼頭升級，以及污水接管工程等，均已有具體進展。

▲基隆安樂區連辦2場市政說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

在市容與交通方面，騎樓整平工程已完成超過1萬4千平方公尺，未來將擴大至田寮河周邊，持續優化人行空間；「行人有序」專案自2024年11月推動以來，透過加強宣導與執法，2025年行人交通事故較前一年減少43.8%，成效顯著。

社會福利方面，市府透過數位平台強化親子與長輩照護服務，提升諮詢效率與滿意度，建構全齡智慧照護網絡，以減輕家庭照顧負擔。目前親子照護平台好友數累計達1萬8,116人，諮詢人次6,879次，回覆速度及品質滿意度達99.7%；長輩照護平台好友數7萬4,167人，諮詢人次7,349次，回覆速度及品質滿意度達98.6%。

▲基隆安樂區連辦2場市政說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

重大建設方面，基隆捷運先期工程已啟動，並配合SB18站周邊開發「基隆智慧科技園區」，打造結合產業、商業與居住機能的複合園區；八斗子遊艇碼頭則規劃升級為國際遊艇港，發展觀光與海洋產業，預計5年內完成主題飯店及商場、海洋學院與遊艇俱樂部等設施，帶動產業發展並創造就業機會，同時提供更安全完善的水域環境，重現八斗子遊艇港風華。

此外，基隆市污水接管率持續提升，截至2025年底已達7萬5千餘戶，為本島非直轄市第一。隨著市中心仁愛區旭川河與田寮河水質逐步改善，未來待忠一路主幹管完成後，將銜接中山區污水主管幹管，加速污水接管範圍。2026年預計再完成2,200戶接管，進一步提升城市環境品質。

謝國樑強調，市府將持續傾聽民意，兼顧基礎建設與民生需求，打造宜居、友善且充滿活力的城市，讓市民共享城市進步成果。

▲基隆安樂區連辦2場市政說明會。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政建設捷運遊艇港污水接管

