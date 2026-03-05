　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幼兒園欠繳勞健保近49萬　屏東分署扣薪令一出...負責人秒清償

▲書記官執行案件示意照。（圖／屏東執行分署提供）

▲書記官執行案件示意照。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一家深耕幼教數十年的幼兒園，卻長期積欠勞保、健保費用。經行政執行署屏東分署發文扣押負責人薪資三分之一後，對方權衡利害，當日火速匯款近49萬元全數繳清，不僅化解強制執行，也保障員工應有保險權益。

這家經營數十年的幼兒園，自112年起陸續積欠勞保費、健保費等共179件，累計金額近新臺幣115萬元。相關機關依法移送法務部行政執行署屏東分署強制執行，截至114年底仍有60件、約49萬元尚未清償。分署通知義務人於指定期日到場說明，惟對方未到場，也未申請分期繳納。

承辦書記官進一步查調發現，該幼兒園為獨資經營，負責人另有固定薪資所得來源，遂依法發文扣押其對第三人每月應領薪資三分之一。負責人得知扣薪消息後，當日立即前往郵局匯款，一次繳清積欠款項約49萬元，案件順利結清。
分署指出，被保險人的健保及勞保費用，依《全民健康保險法》與《勞工保險條例》規定，應由投保單位（雇主）、受雇員工及政府共同負擔。若投保單位逾期未繳，主管機關將檢具資料移送執行分署查封、扣押或拍賣義務人財產。依《全民健康保險法》第38條規定，若單位無財產或財產不足清償，其負責人或主持人須負清償責任。

屏東分署表示，配合行政院推動「五打七安」政策，投保單位依法替員工投保並繳納保費，是基本法律責任。若雇主長期積欠，不僅違反公法義務，更可能影響員工請領醫療、傷病、生育或退休等保險給付權益。

分署也提醒，義務人如有經濟困難無法一次清償，可檢附相關證明文件申請分期繳納，切勿置之不理，以免遭強制執行，影響信用與財產權益。

幼兒園欠繳勞健保近49萬　屏東分署扣薪令一出...負責人秒清償

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

陽春三月，萬物復甦，台電屏東區營業處在驚蟄時節裡，啟動線路重點維護工作加強防範鳥獸事故，今(5)日上午，在台電屏東區處仇忠銘處長的引導下，近百名作業人員身穿整齊制服，在區處配電線路班廣場正式展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」的活動。透過這場宣誓儀式，台電屏東區處展開大規模電網維護，並落實七大關鍵措施，以確保供電穩定，讓屏東的供電品質再升級！

雙雙晉級全國甲級排球決賽　屏東新園國中獲縣長授旗

雙雙晉級全國甲級排球決賽　屏東新園國中獲縣長授旗

用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

毛畯珅性侵偷拍46童　園長母涉包庇不起訴

毛畯珅性侵偷拍46童　園長母涉包庇不起訴

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

教室空氣看得見！台南關廟、麻豆幼兒園獲室內空品優良級認證

屏東幼兒園勞保健保欠費

