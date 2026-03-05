花蓮水產培育所贈魚苗！設籍花蓮民眾皆可申請　即日起至月底

▲配售的魚苗皆由專業技術人員挑選抗病力強、生長表現良好的種魚進行繁殖，確保魚苗健康強壯。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣水產培育所自3月1日起至3月31日止，開放受理淡水魚苗配售申請。凡設籍花蓮縣之民眾，可就近至各鄉鎮市公所登記申請；食用魚苗每人以1,000尾為限，觀賞魚苗每人以100尾為限，歡迎有興趣的鄉親踴躍申請，一起體驗養魚的樂趣。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有良好的水質與自然環境，孕育出品質優良的新鮮水產品。考量縣內目前尚無魚苗繁殖場，部分養殖戶需至西部購買魚苗，不僅增加運輸成本，也可能提高耗損風險，因此縣府透過水產培育所培育並提供品質穩定、價格合理的淡水魚苗，協助在地養殖戶降低成本、穩定生產。去年共配售魚苗10萬餘尾，約有440戶養殖戶受益。

▲現場魚苗分領情形。

農業處長陳淑雯表示，水產培育所除負責魚苗培育工作，也是本縣原生魚種保育及養殖技術推廣的重要基地。每年配售的魚苗皆由專業技術人員挑選抗病力強、生長表現良好的種魚進行繁殖，確保魚苗健康強壯，希望能協助養殖戶與民眾順利養殖，也讓更多人透過養殖過程認識水產養殖與在地水域生態。

水產培育所長郭家旻說明，魚苗配售為本所年度例行性業務之一。今年因園區部分設施進行修繕與整建改善工程，部分養殖池及展示場域暫停使用，魚苗培育量有所調整，因此今年僅開放配售紅吳郭魚、黑吳郭魚、錦鯉魚、菊池氏細鯽、紅球及孔雀魚等6種魚種，敬請鄉親見諒。

相關配售種類、價格及申請方式等資訊，可至水產培育所官網（https://hlab.hl.gov.tw/）查詢，或電洽（03）864-1514洽詢。

