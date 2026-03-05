驚蟄鳥獸活躍恐影響供電　台電台南誓師111人守護電網

▲台電動員111人與50輛機具投入電網維護，防範鳥巢、松鼠及樹竹影響供電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



今年節氣「驚蟄」落在3月5日，象徵春雷乍響、萬物甦醒，樹竹萌發、鳥獸活動也逐漸頻繁，為避免鳥巢、松鼠活動或樹竹生長影響供電線路造成停電事故，台電台南區營業處5日舉行誓師大會，由處長廖學智率領同仁宣誓守護穩定供電，並動員自營工班與承攬商共111人、50輛大型機具與車輛投入電網維護行動，展現強化供電韌性的決心。

▲台電加強修剪樹竹、清除鳥巢及設備巡檢，提升配電系統韌性確保供電穩定。

廖學智處長當天在配電中心帶領同仁宣誓表示，每到春季驚蟄時節，鳥類開始築巢、松鼠活動頻繁，加上樹竹快速生長，容易造成電線短路或設備故障，因此台電每年都會提前展開線路重點維護作業，降低停電風險，確保電力供應穩定。

台電指出，今年將持續推動多項預防措施，包括清除電線桿及設備上的鳥巢、修剪可能碰觸電線的樹竹，以及加裝防護設備，例如防護線管、驅鳥器、防蛇網等，同時搭配紅外線智慧監測技術，提升設備巡檢效率與應變能力，從源頭管理減少事故發生。

在變電所設備方面，也針對纜線進出管孔、排水孔及開關設備底部孔隙進行密封處理，避免蛇類或小動物進入設備區域，同時在開關場鐵構或設備固定架加裝防蛇網，並修剪變電所周邊樹木與摘除鳥巢，降低設備故障風險。

此外，配電線路設備也同步加強巡檢與更新，包括汰換老舊開關設備與變壓器、進行蟻害防治、更新架空被覆線、清洗鹽害地區礙子、裸露設備被覆化改善、紅外線檢測及配電管路防挖宣導等，全面提升電網安全性。

▲台電台南區營業處在驚蟄節氣舉辦誓師大會，宣示守護穩定供電決心。

針對高壓用戶部分，台電也加強檢查用戶自備開關箱孔洞，確認高壓盤電驛設定值與圖面一致，並進行責任分界點接頭紅外線檢測，希望透過全面巡檢措施，降低停電事故發生機率。

廖學智處長表示，台電面對各種挑戰仍將全力守護電網，以最快速度與最佳能力處理突發事故，確保民眾用電無虞。他也提醒民眾，若發現電線桿上有鳥巢，或住家附近有樹竹碰觸電線、電線脫落等可能造成停電的情況，可撥打台電1911客服專線，或透過「台灣電力APP」拍照通報，讓台電即時派員處理。