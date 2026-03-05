巴西重機網美身亡！父路過「目睹愛女車禍現場」　崩潰舉槍輕生

▲25歲的卡拉車禍喪命。（圖／翻攝IG@karla_nogueiira，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴西25歲重機網美卡拉（Karla Thaynnara）3日發生車禍，當場不幸喪命。她的退休警察父親目睹愛女死亡現場，竟然當場情緒崩潰，舉槍自盡。

失控摔車 她遭大貨車撞上

Metrópoles、Correio Braziliense等巴西媒體報導，這起悲劇發生在首都巴西利亞（Brasilia）的艾爾頓·塞納高架橋（Ayrton Senna）上。

根據巴西利亞軍警部門調查，卡拉騎乘重機時疑似失控，撞上一輛汽車後摔落路面，隨即遭後方大貨車輾過，當場喪命。

父親經過現場 心碎自盡

卡拉的父親、退休軍警荷西（José Carlos Andrade Nogueira）當時恰巧騎車經過事故現場，一眼認出倒臥柏油路上的，正是自己的寶貝女兒。

目擊者表示，荷西看見女兒喪命的景象後情緒崩潰，處理事故的員警還來不及反應，就舉槍結束自己的生命。

軍警單位也證實，現場同仁曾試圖阻止這名心碎父親的舉動，但仍來不及挽回悲劇。

才剛完成夢想 身後留下一女

卡拉在Instagram擁有逾6.5萬名追蹤者，經常分享騎乘重機、健身日常及家人相處時光。她正職是護理師，同時也在當地重機經銷商擔任兼職業務。

去年8月，卡拉終於為自己和女兒購入一間公寓，她當時發文寫道，「這不只是四面牆和一片屋頂，而是證明了，只要不放棄，夢想就會成真。我17歲時，懷裡抱著4個月大的寶寶。我什麼都沒有，只有決心和改變人生的渴望。」

父女倆的告別式4日在巴西利亞舉行，家屬舉辦機車送行車隊向卡拉致敬，許多粉絲及網友也在社群媒體上發文哀悼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995