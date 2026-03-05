　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸十四屆全國人大四次會議開幕，缺席人數達113人。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議今（5）日開幕，由國務院總理李強進行年度政府工作報告。依照往例，大會開幕時，人民大會堂內的大螢幕上顯示著今（2026）年人大代表的應到人數及出缺席人數。值得注意的是，本次會議開幕時，人大代表的缺席人數達到113人，依近十年的數據顯示，首次出現破百人缺席的情況。

▲大陸近年全國人大代表出缺席大會情況。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲大陸近年全國人大代表出缺席大會情況。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

根據人民大會堂大螢幕顯示，大陸十四屆全國人大四次會議應到人數為2878人，出席人數為2765人，缺席113人，破百人的缺席創下近十年的新高。此外，本屆應到出席人數2878人，同樣是近十年內大陸全國人大代表首次少於2900人。

▲▼2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國務院總理李強。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸全國人大代表缺席「兩會」會議並不罕見，通常有健康或醫療原因、工作或公務安排及外訪或國際活動等因素，還得疊加遭遇「突發事件」和「安全或司法調查」的情況發生。

至於在大陸政界研究觀察的領域裡，缺席兩會通常也會被視為一種「政治信號」，例如高級官員或知名企業家缺席、長期未露面的代表或已被公開調查資訊等。

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026大陸十四屆全國人大四次會議。（圖／記者陳冠宇攝）

據了解，大陸近一年軍隊反腐力道越來越強，在全國兩會開幕前夕，多名高級將領被罷免其人大委員資格。其中，劉倉理（中國工程物理研究院院長）、羅琦（核電專家）、周新民（航空專家）三名大陸國防科工的專家遭免去人大委員資格；前解放軍軍事法院院長劉少云則是在2月26日的人大常委會會議中被「免職」。

此外，掀起軍隊反腐風暴最大震撼的中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立雖然並未解除人大委員資格，但「缺席」會議也是在外界意料之中。不過，從往年的數十人缺席全國兩會開幕式到這次會議的上百人，釋出的政治信號將會是外界後續觀察的方向。

大陸2026全國人大第十四屆第四次會議今（5）日在北京人民大會堂舉行開幕式，由國務院總理李強進行工作報告。每年外界關注最新年度國防預算，依大陸財政預算報告顯示，2026年國防支出約1兆9095.61元人民幣（約8.77兆元新台幣），經初步計算增長7％，大約高於台灣2026年編列的國防預算9495億元新台幣9倍。

