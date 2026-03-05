84歲翁就醫忘車位急報案　屏東警暖心陪尋化解驚魂

▲屏東警分局員警幫陳姓老翁找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名84歲老翁因記憶退化忘記停車位置，誤以為愛車失竊，焦急報案。屏東警分局員警耐心安撫、逐一比對搜尋，終於在醫院停車場尋回機車，讓他破涕為笑，對警方協助相當感激。

屏東警察分局民和派出所警員吳俊育及李佳倩日前執行勤務時，接獲一名84歲陳姓老翁報案，指稱機車疑似遭竊。兩名員警見老翁神情焦慮、不斷自責，立即上前關懷，隨即陪同展開搜尋行動。

經了解，陳姓老翁疑似有些許失智情形，當天前往屏東基督教醫院就醫，停妥機車後卻忘記確切位置，遍尋不著，心急如焚下向警方求助。

員警到場後，先耐心安撫他的情緒，溫柔引導他回想機車外觀特徵與車牌號碼，再陪同沿著周邊街道與停車場逐一查看、仔細比對。過程中，員警不時與他閒聊，緩解其緊張心情，讓他慢慢放鬆下來。

經過一番努力，終於在醫院停車場角落發現該輛機車，車況完好。他一見愛車，原本緊鎖的眉頭瞬間舒展，臉上綻放燦爛笑容，頻頻向警方道謝，直說「有你們真好！」

分局長陳勇誌表示，警察的服務不分大小，能為民眾解憂便是職責所在。他也提醒，若家中有記憶力減退的長輩，家屬可協助配戴防迷路手鍊或於隨身物品放置緊急聯絡卡，必要時也可申請相關協尋資源，讓長者外出更安心。