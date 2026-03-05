　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／最新傷勢曝！菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲仁武「菜市場之花」在爭搶車位糾紛事發20多天後說明案情發展 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年過年期間，高雄左營漢神巨蛋地下停車場發生「人肉佔車位」暴力事件，當時37歲呂姓女子指控遭兩名女子壓地毆打，甚至被踢傷下體撕裂流血，引發社會關注。呂女近日再度說明後續情況，表示案件仍在調查中，沒想到對方不但沒有反省之意，甚至還加告她「妨害名譽」，讓她無奈直呼「真的無言到極致」。

人肉佔車位衝突延燒　對方反提告妨害名譽

呂姓女子在今天（5日）接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，事發到現在已經20多天了，期間真正讓她錯愕的是，經媒體揭露這件事之後，對方不但沒有反省，反而再到警局提出「妨害名譽」告訴，理由是她接受媒體訪問時曾提到「如果對方拿刀怎麼辦」。

呂女表示，她當時只是想表達地下停車場沒有監視器的疑慮，「我的意思是如果沒有監視器，萬一有人拿刀怎麼辦」，並不是指對方真的拿刀，但對方卻認為這句話影響名譽，因此提告。

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲呂姓女子表示自己又被加告一條「妨害名譽」，所以二次去派出所進行筆錄 。（圖／記者吳奕靖攝）

過年停車糾紛爆衝突　壓地毆打畫面引關注

回顧整起事件，發生在今年2月17日下午近5時，地點就在漢神巨蛋地下停車場。呂女當時發現一輛車準備離開車位，便倒車準備停入，但一輛白色自小客車副駕駛座女子卻從數個車位外下車，直接走到停車格中央「人肉佔位」，雙方因此爆發爭執。

呂女指控，當時她下車詢問「可以人肉站停車格嗎」，對方卻回「我很多時間跟妳耗」，隨後就爆發衝突。她表示自己突然被抓住頭髮拖下車，整個人被壓在地上毆打，甚至遭對方朝私密處猛踢，導致撕裂傷流血。她說自己被壓制長達十多分鐘，直到有民眾上前勸阻才停止。

呂女也透露，事發當時1歲女兒就在現場，她為了保護孩子只能先將孩子鎖在車內，儘量不讓孩子親眼看到整個衝突過程，擔憂這件事「不知道會不會讓小孩留下陰影」。

直播主身分曝光　仁武市場暱稱「菜市場之花」

據了解，呂姓女子平時是一名網路直播主，主要經營精品、化妝品、女裝與海產直播販售，粉絲數約10萬人，也常在仁武一處市場販售生魚片，被攤商暱稱為「菜市場之花」。

目前案件仍在偵辦階段，她表示現場雖然有民眾願意出面指證她遭到毆打，但對方兩名女子也互相替彼此作證，導致案情仍待釐清。至於傷勢部分，她表示目前仍持續治療，包括私密處傷勢以及掉髮等問題，身體尚未完全恢復。目前全案已函送橋頭地檢署偵辦，後續相關告訴與事實認定，仍待司法調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再度挨轟！　台灣0比3落後
快訊／張奕化解滿壘危機！　台灣6局0比2落後
大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽
快訊／陳傑憲被球砸中退場！
快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！
台灣「美女軍團」東京大巨蛋應援！　日網暴動了
快訊／挨轟2分砲！　台灣0比2落後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

球迷、賭徒熱血棒球魂大復活　全台地下簽賭「單日破40億」

台中嬤載孫女下課「路口被撞翻」3人受傷畫面曝　學生目擊嚇壞

爽喝花酒收百盒燕窩！刑大前隊長暗助地下匯兌　開庭瘦到認不出

「我要裝潢」遇詐想領200萬　基隆警銀聯手保他積蓄

北市松山區商旅被砸！醉男鬧事被逮　「不爽欠房租」房東兒幹的

拿「無效提款卡」給詐團　女人頭戶獲無罪

1顆雞蛋1千！警破解販毒暗語抓2隻小蜜蜂...年紀只有18、19歲

獨／最新傷勢曝！菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

幼兒園欠繳勞健保近49萬　屏東分署扣薪令一出...負責人秒清償

宜蘭縣議長心腹「1家3口人間蒸發」行踨曝光　分兩批前往大陸

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

球迷、賭徒熱血棒球魂大復活　全台地下簽賭「單日破40億」

台中嬤載孫女下課「路口被撞翻」3人受傷畫面曝　學生目擊嚇壞

爽喝花酒收百盒燕窩！刑大前隊長暗助地下匯兌　開庭瘦到認不出

「我要裝潢」遇詐想領200萬　基隆警銀聯手保他積蓄

北市松山區商旅被砸！醉男鬧事被逮　「不爽欠房租」房東兒幹的

拿「無效提款卡」給詐團　女人頭戶獲無罪

1顆雞蛋1千！警破解販毒暗語抓2隻小蜜蜂...年紀只有18、19歲

獨／最新傷勢曝！菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

幼兒園欠繳勞健保近49萬　屏東分署扣薪令一出...負責人秒清償

宜蘭縣議長心腹「1家3口人間蒸發」行踨曝光　分兩批前往大陸

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

球迷、賭徒熱血棒球魂大復活　全台地下簽賭「單日破40億」

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

平日白天照樣爆量收看　Netflix播WBC局間插廣告引熱議

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

趕快逆轉！WBC彰化送800肉圓　阿璋霸氣喊：贏澳1分加碼100顆

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

社會熱門新聞

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

宜蘭縣議會秘書1家3口失踨　人在大陸

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

太子集團特助月薪19萬　專責搞定高層來台極樂之夜

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

即／17歲少女控遭性侵輕生　速食店前主管不起訴

人妻軍官帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

吮指所長羞辱式對話曝光　要下屬去特教學校上課

快訊／太子集團9在押被告全交保

橫行彰化偷拍213謎片　僅1女提告讓他躲牢獄之災

教練涉性騷擾校內養狗！坐沙發吹冷氣畫面曝

更多熱門

相關新聞

高雄國立大學宅房價大PK　1校單坪年跌5.1萬最慘

高雄國立大學宅房價大PK　1校單坪年跌5.1萬最慘

少子化的趨勢下，學區宅還能買嗎？房仲統計高雄8間國立大學與技專校院周邊近1年房價變化，出現跌多漲少，以國立高雄科技大學楠梓校區表現最為亮眼，年增17.4%，在各大學生活圈中居冠。跌幅最大的是國立高雄師範大學和平校區生活圈，房價由32萬元降至26.9萬元，年減15.9%

前員工酒後持刀找老闆理論　遭眾人合力壓制送辦

前員工酒後持刀找老闆理論　遭眾人合力壓制送辦

高雄救護車出事了！轎車路口硬不禮讓猛撞

高雄救護車出事了！轎車路口硬不禮讓猛撞

高雄咖啡展3/6登場　50人氣品牌一站式體驗

高雄咖啡展3/6登場　50人氣品牌一站式體驗

園區宅跌落神壇？　1區交易量重挫8成「房價補跌」

園區宅跌落神壇？　1區交易量重挫8成「房價補跌」

關鍵字：

高雄暴力衝突停車場妨害名譽人肉佔車位漢神左營巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

宋晟睿草上飛美技！台灣0比2澳洲

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

486先生曝公司困境：只能硬撐

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面