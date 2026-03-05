獨／最新傷勢曝！菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

▲仁武「菜市場之花」在爭搶車位糾紛事發20多天後說明案情發展 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年過年期間，高雄左營漢神巨蛋地下停車場發生「人肉佔車位」暴力事件，當時37歲呂姓女子指控遭兩名女子壓地毆打，甚至被踢傷下體撕裂流血，引發社會關注。呂女近日再度說明後續情況，表示案件仍在調查中，沒想到對方不但沒有反省之意，甚至還加告她「妨害名譽」，讓她無奈直呼「真的無言到極致」。

人肉佔車位衝突延燒 對方反提告妨害名譽

呂姓女子在今天（5日）接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，事發到現在已經20多天了，期間真正讓她錯愕的是，經媒體揭露這件事之後，對方不但沒有反省，反而再到警局提出「妨害名譽」告訴，理由是她接受媒體訪問時曾提到「如果對方拿刀怎麼辦」。

呂女表示，她當時只是想表達地下停車場沒有監視器的疑慮，「我的意思是如果沒有監視器，萬一有人拿刀怎麼辦」，並不是指對方真的拿刀，但對方卻認為這句話影響名譽，因此提告。

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲呂姓女子表示自己又被加告一條「妨害名譽」，所以二次去派出所進行筆錄 。（圖／記者吳奕靖攝）

過年停車糾紛爆衝突 壓地毆打畫面引關注

回顧整起事件，發生在今年2月17日下午近5時，地點就在漢神巨蛋地下停車場。呂女當時發現一輛車準備離開車位，便倒車準備停入，但一輛白色自小客車副駕駛座女子卻從數個車位外下車，直接走到停車格中央「人肉佔位」，雙方因此爆發爭執。

呂女指控，當時她下車詢問「可以人肉站停車格嗎」，對方卻回「我很多時間跟妳耗」，隨後就爆發衝突。她表示自己突然被抓住頭髮拖下車，整個人被壓在地上毆打，甚至遭對方朝私密處猛踢，導致撕裂傷流血。她說自己被壓制長達十多分鐘，直到有民眾上前勸阻才停止。

呂女也透露，事發當時1歲女兒就在現場，她為了保護孩子只能先將孩子鎖在車內，儘量不讓孩子親眼看到整個衝突過程，擔憂這件事「不知道會不會讓小孩留下陰影」。

直播主身分曝光 仁武市場暱稱「菜市場之花」

據了解，呂姓女子平時是一名網路直播主，主要經營精品、化妝品、女裝與海產直播販售，粉絲數約10萬人，也常在仁武一處市場販售生魚片，被攤商暱稱為「菜市場之花」。

目前案件仍在偵辦階段，她表示現場雖然有民眾願意出面指證她遭到毆打，但對方兩名女子也互相替彼此作證，導致案情仍待釐清。至於傷勢部分，她表示目前仍持續治療，包括私密處傷勢以及掉髮等問題，身體尚未完全恢復。目前全案已函送橋頭地檢署偵辦，後續相關告訴與事實認定，仍待司法調查釐清。