台灣球迷嗨翻應援！東京巨蛋「吹起小號」震撼日媒　人潮擠爆廁所

▲台灣熱情棒球粉絲5日前往日本東京巨蛋為中華隊（台灣隊）應援。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

第六屆世界棒球經典賽（WBC）今（5）日在日本東京巨蛋開幕，中華隊（台灣隊）首戰對上澳洲隊。即便是平日上午，現場已湧入大量台灣球迷，手持「TEAM TAIWAN」（挺台灣）旗幟、穿著球隊球衣或外套，提前集結應援，甚至在東京巨蛋正門響起小號演奏的應援曲，一度被工作人員制止，氣氛熱烈、節慶感十足。

根據日媒《體育報知》，台灣球迷從早上9點起便陸續抵達東京巨蛋，現場不僅有球迷在場外拍照留念，也高舉旗幟為球隊加油。即便是平日上午，廁所前卻罕見出現大排長龍的人潮，凸顯台灣粉絲的熱情與獨特應援文化。另一家日媒《THE ANSWER》指出，看台上幾乎全是台灣球迷，販售區與場內走廊同樣擠滿人群，「彷彿不在日本的罕見景象」。

台灣隊的應援向來以熱情著稱，粉絲們手持小號、敲打道具、揮舞旗幟，展現高度凝聚力與節慶氣氛。即便比賽尚未開打，整座東京巨蛋已被台灣球迷的熱情攻佔，場內外呈現「小型台灣化」景象，也讓日本媒體大開眼界。

今日台灣對上澳洲的首戰已經開打，球迷們的熱烈應援與氣氛，勢必為比賽增添額外動力，也象徵台灣棒球迷在國際賽場上的存在感與影響力。