金氏紀錄「百足真人」再現佳里　蕭壠香科蜈蚣陣開館108神童登場

▲台南佳里金唐殿「百足真人蜈蚣陣」開館剪綵，台南市長黃偉哲到場為108位神童祈福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



三年一科的佳里金唐殿「蕭壠香科五朝王醮」即將登場，其中最受矚目的「百足真人蜈蚣陣」5日在金唐殿廟埕前舉行開館暨請王儀式，象徵香科醮典正式啟動，也為接下來的千歲爺遶境揭開序幕。台南市長黃偉哲親自到場為108位參與蜈蚣陣的神童祈福，祝願活動平安順利。



市府表示，蕭壠香科是佳里地區三年一度的重要宗教盛事，不僅是地方信仰核心活動，更凝聚庄頭情感與世代記憶。透過祭典、藝陣與遶境等儀式，展現深厚的民俗文化底蘊，也吸引許多民眾前來感受傳統王醮的熱鬧氛圍。



黃偉哲市長指出，佳里金唐殿的百足真人蜈蚣陣融合宗教信仰、民俗藝陣與地方生活記憶，是大台南極具代表性的文化景觀，也是蕭壠香科最具辨識度的象徵。蜈蚣陣由108節串聯，全長超過201公尺，曾創下金氏世界紀錄。

蜈蚣陣隊伍由108位孩童組成，分別扮演36天罡與72地煞星君神將，象徵天界星宿守護人間、驅瘟除煞。隊伍出巡時步伐整齊、氣勢磅礡，沿途還會分送平安糖，將祝福與喜氣分享給民眾，也展現佳里地區在陣頭工藝、服飾彩繪與社群動員上的深厚實力。

黃偉哲市長也肯定金唐殿多年來投入藝陣文化傳承，從平時排練、服裝裝束到隊伍行進秩序皆相當嚴謹，讓傳統藝陣在現代社會仍能持續發光，也讓更多人認識台南的宗教文化特色。

副市長兼代理民政局長姜淋煌表示，蕭壠香科遶境活動將於3月6日至8日展開，出巡範圍涵蓋佳里、七股、將軍與西港等地，行經17角頭與24村庄，象徵神明巡察境內、鎮煞安境、庇佑合境平安。

而整個香科活動的重頭戲「送王」燒王船儀式，將於3月11日舉行，象徵送瘟出境、消災解厄，也為三年一科的平安醮典畫下圓滿句點。市府表示，活動期間將與廟方及相關單位密切合作，協助交通疏導、秩序維持與安全整備，確保活動順利進行。

市府也提醒，遶境與送王期間預計將吸引大量人潮，呼籲民眾配合交通管制與現場動線指引，照顧同行孩童避免推擠，並共同維護環境整潔，讓這場三年一度的宗教文化盛會在安全、有序的氛圍中順利舉行。