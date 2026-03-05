　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，前立委邱毅今（5日）表示，川普判斷完全錯了，哈米尼沒有逃亡，出人意表的勇敢有擔當，在辦公室開會，這是壯烈以身殉難。他強調，伊朗新領導人使命只有一個，就是帶領人民大復仇，美國彈藥不足，如果中東戰爭再拖下去，日本、韓國、台灣都會出問題，不但石油天然氣都缺，原來的防衛能力也只剩下一半，大家說高市早苗和賴清德怕不怕？

邱毅表示，川普對伊朗的判斷完全錯了。原以為用迅雷不及掩耳的斬首行動，殺了哈米尼，去中心化以後，伊朗沒了政教領袖一定大混亂，美國、以色列再透過軍事打擊，使伊朗教士政權革命衛隊垮台，扶持聽話的傀儡政權上台，就可以完全控制伊朗，這就是川普所說的「委內瑞拉模式」。

邱毅表示，但哈米尼沒有逃亡俄羅斯，也沒有躲在地堡求安全，出人意表的勇敢有擔當，一個快九十歲的老人，仍在辦公室召集眾臣開會。結果內鬼引導美以殺了他，連太太、女兒、女婿、孫子都死了，這不僅僅是死亡，是以身殉難，是壯烈的以身殉難。

邱毅認為，伊朗沒有如川普判斷分崩瓦解，反而激發更強烈的民族意識，哈米尼的次子順利繼承，成為伊朗最高政教領袖。新領導人的使命只有一個，就是帶領伊朗人民大復仇，這幾天伊朗革命衛隊打瘋了，27個美國在中東的軍事基地，炮火連天，被打的稀巴爛，就是要美國和幫兇付出代價。

邱毅指出，以色列的特拉維夫、海法、耶路撒冷，也被炸的很慘。有消息說四枚導彈打中林肯號航母，其實沒有打中航母，卻打殘了旁邊的補給艦，一艘4萬多噸的補給艦。

邱毅指出，美國的彈藥不足了，川普把手伸向亞太，把韓國的薩德系統調往中東，在日本的F35戰機派往中東戰場。原本要給台灣的愛國者導彈也送往中東應急，現在整個亞太是空虛的，如果中東戰爭再拖下去，日本、韓國、台灣都會出問題。不但石油天然氣都缺，原來的防衛能力也只剩下一半，大家說高市早苗和賴清德怕不怕？

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再度挨轟！　台灣0比3落後
快訊／張奕化解滿壘危機！　台灣6局0比2落後
大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽
快訊／陳傑憲被球砸中退場！
快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！
台灣「美女軍團」東京大巨蛋應援！　日網暴動了
快訊／挨轟2分砲！　台灣0比2落後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

台美貿易協定效力　行政院：確保最佳利益後將文本及影響評估送國會

鄭麗文強推軍購「3500億+N」版本　稱至少已跟徐巧芯溝通過2次

藍軍購條例確定3500億+N　未納懲罰機制、國防部須每會期提執行報告

轟國民黨擋軍購「欲加反對何患無辭」　民進黨團：洩恨式全部反對

爆冷！民進黨高雄前鎮小港初選出爐　現任議員、最帥里長落馬

美伊戰爭爆發！200國人因航班滯留　外交部滾動式執行照護計畫

美伊戰爭波及台股！3天跌7.3%　金管會：基本面穩健、密切關注變化

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

台美貿易協定效力　行政院：確保最佳利益後將文本及影響評估送國會

鄭麗文強推軍購「3500億+N」版本　稱至少已跟徐巧芯溝通過2次

藍軍購條例確定3500億+N　未納懲罰機制、國防部須每會期提執行報告

轟國民黨擋軍購「欲加反對何患無辭」　民進黨團：洩恨式全部反對

爆冷！民進黨高雄前鎮小港初選出爐　現任議員、最帥里長落馬

美伊戰爭爆發！200國人因航班滯留　外交部滾動式執行照護計畫

美伊戰爭波及台股！3天跌7.3%　金管會：基本面穩健、密切關注變化

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

球迷、賭徒熱血棒球魂大復活　全台地下簽賭「單日破40億」

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

平日白天照樣爆量收看　Netflix播WBC局間插廣告引熱議

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

趕快逆轉！WBC彰化送800肉圓　阿璋霸氣喊：贏澳1分加碼100顆

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

【180度甩尾衝撞】台中街頭毒駕追逐！賓士撞保時捷車尾

政治熱門新聞

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

王定宇陷桃色風波　賴苡任：惹錯人了

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

卓榮泰拒副署黨產條例3修正案　國民黨開砲了

綠議員初選「6搶3」激戰　前空服員出線

共機2/27起未擾台與美伊開戰有關？　國防部：非僅以單一指標判定

軍購版本分歧　藍最終版堅持「3500億＋N」

更多熱門

相關新聞

衛星照曝光！伊朗海軍基地被轟爛

衛星照曝光！伊朗海軍基地被轟爛

美伊衝突延燒，最新衛星影像顯示，自從2月28日衝突爆發以來，伊朗大量軍事設施被摧毀或受損，至少11艘海軍艦艇被毀或重創，飛彈基地、指揮總部、關鍵核設施，同樣成為攻擊目標。

川普通話庫德族領袖　傳部隊「已攻入伊朗」

川普通話庫德族領袖　傳部隊「已攻入伊朗」

中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

中東軍事衝突　凸顯台灣應快速提高「能源自主」

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

國民黨軍購金額內訌　蔣萬安：要尊重黨團意見

國民黨軍購金額內訌　蔣萬安：要尊重黨團意見

關鍵字：

哈米尼賴清德伊朗邱毅川普美國

讀者迴響

熱門新聞

宋晟睿草上飛美技！台灣0比2澳洲

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

486先生曝公司困境：只能硬撐

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面