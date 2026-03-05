邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，前立委邱毅今（5日）表示，川普判斷完全錯了，哈米尼沒有逃亡，出人意表的勇敢有擔當，在辦公室開會，這是壯烈以身殉難。他強調，伊朗新領導人使命只有一個，就是帶領人民大復仇，美國彈藥不足，如果中東戰爭再拖下去，日本、韓國、台灣都會出問題，不但石油天然氣都缺，原來的防衛能力也只剩下一半，大家說高市早苗和賴清德怕不怕？

邱毅表示，川普對伊朗的判斷完全錯了。原以為用迅雷不及掩耳的斬首行動，殺了哈米尼，去中心化以後，伊朗沒了政教領袖一定大混亂，美國、以色列再透過軍事打擊，使伊朗教士政權革命衛隊垮台，扶持聽話的傀儡政權上台，就可以完全控制伊朗，這就是川普所說的「委內瑞拉模式」。

邱毅表示，但哈米尼沒有逃亡俄羅斯，也沒有躲在地堡求安全，出人意表的勇敢有擔當，一個快九十歲的老人，仍在辦公室召集眾臣開會。結果內鬼引導美以殺了他，連太太、女兒、女婿、孫子都死了，這不僅僅是死亡，是以身殉難，是壯烈的以身殉難。

邱毅認為，伊朗沒有如川普判斷分崩瓦解，反而激發更強烈的民族意識，哈米尼的次子順利繼承，成為伊朗最高政教領袖。新領導人的使命只有一個，就是帶領伊朗人民大復仇，這幾天伊朗革命衛隊打瘋了，27個美國在中東的軍事基地，炮火連天，被打的稀巴爛，就是要美國和幫兇付出代價。

邱毅指出，以色列的特拉維夫、海法、耶路撒冷，也被炸的很慘。有消息說四枚導彈打中林肯號航母，其實沒有打中航母，卻打殘了旁邊的補給艦，一艘4萬多噸的補給艦。

邱毅指出，美國的彈藥不足了，川普把手伸向亞太，把韓國的薩德系統調往中東，在日本的F35戰機派往中東戰場。原本要給台灣的愛國者導彈也送往中東應急，現在整個亞太是空虛的，如果中東戰爭再拖下去，日本、韓國、台灣都會出問題。不但石油天然氣都缺，原來的防衛能力也只剩下一半，大家說高市早苗和賴清德怕不怕？

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）