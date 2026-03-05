勞動節離島航班首實施「退票費用分級制」　3/9起開放訂票

▲勞動節連假離島航班將提供1,160架次、9萬3,165個座位數 。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

今年勞動節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,160架次、9萬3,165個座位數，3月9日上午9時起開放訂位，另此次勞動節連假起將首次實施「退票費用分級制」，鼓勵旅客及早確認行程。

今年勞動節假期自5月1日至5月3日，民航局規劃，4月30日至5月4日為航空疏運期，共計5天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點。

民航局指出，在各航線運能提供方面，澎湖航線624架次、4萬9,738個座位數；金門航線404架次、3萬4,412個座位數；馬祖航線132架次、9,015個座位數，3離島航線共計提供1,160架次、9萬3,165個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。

民航局提醒，此次勞動節連假，於尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，並首度實施「退票費用分級制」。

民航局說明，旅客購買加註使用限制機票，退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20%及30%，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局也說，勞動節假期適值台灣本島及離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊。

▲勞動節連假離島航班首實施「退票費用分級制」。（圖／民航局提供）