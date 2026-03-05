　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

教召不肯出操！天兵出營買早餐還躲寢室休息　長官找憲兵逮人

▲桃園市李李姓男子去年7月參加教育召集，拒絕營輔導長指示應按表操課，逕自在寢室休息，經通知桃園憲兵隊以現行犯逮捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市李李姓男子去年7月參加教育召集，拒絕營輔導長指示應按表操課，逕自在寢室休息，經通知桃園憲兵隊以現行犯逮捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年7月參加教育召集，拒絕營輔導長指示應按表操課，接受戰鬥訓練、裝備保養等課程，卻逕自在寢室，長官勸阻無效，通知桃園憲兵隊到場以現行犯逮捕送辦；桃園地檢署偵結依陸海空軍刑法之違抗長官職權範圍內所發布與軍事有關之命令罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

桃檢調查，25歲李姓男子為役男，於去年7月5日至18日在桃園區文中路中興國中參加教育召集，明知教育召集期間應遵循長官核定之教育召集課表進行訓練，7月12日上午6時35分，朝學校大門移動欲離開該處購買早餐，見大門未開啟便打開小門欲走出，被部隊少校營輔導長勸阻而折回。同日上午7時40分許，再度離開前往附近超商購買早餐，經營輔導長明確告知應按表操課，參加仍戰鬥訓練、裝備保養等訓練課程，李男違抗命令未受訓練而逕自在寢室休息，經長官幾度勸阻無效後通知桃園憲兵隊到場，以現行犯逮捕送辦。

桃檢調查認定，李身為教育召集役男，卻消極不參與教召課程，已構成陸海空軍刑法之抗命罪中之「違抗」，李姓男子坦承犯行，檢方以被告行為時為現役軍人，依法服務於國家所屬機關，具有法定職務權限之公務員，應克盡職役職責恪遵法紀，卻漠視部隊紀律要求，違抗命令未參與訓練課程，使幹部疲於查找其蹤跡，減損部隊戰力，更破壞部隊紀律及造成單位管理困難，偵結依陸海空軍刑法之違抗長官職權範圍內所發布與軍事有關之命令罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃園汽機車相撞　16歲少年內臟破裂！救護員黃金15分鐘搶命

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

陷「假軍官」情網！拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

護航擴廠收賄370萬　桃園經發局2人起訴

護航擴廠收賄370萬　桃園經發局2人起訴

桃園市經發局施姓科長與秦姓約僱人員，於2021年至2024年4月為協助或加速承辦工廠登記、變更非都市土地擴展計畫業務，涉嫌分別收受吳姓、呂姓業者賄賂100萬元、270萬6千元等賄賂。桃園地檢署調查後，今（24）日偵結依貪污治罪條例將5人提起公訴，檢方審酌5人均坦承犯行，施、秦2人主動繳回全部犯罪所得，建請法院量處適當之刑。

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月

擴廠申請被打槍　開提袋秀300萬想賄賂

擴廠申請被打槍　開提袋秀300萬想賄賂

成功嶺天兵站哨摸魚被旅長抓包法辦

成功嶺天兵站哨摸魚被旅長抓包法辦

天兵教育召集違抗命令桃園地檢署

